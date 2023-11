Obras afetam abastecimento de água na Zona Sul de Londrina nesta quinta-feira

Segundo a Companhia, essas intervenções na região são necessárias para adequar os equipamentos existentes para as novas estruturas que estão sendo construídas e que fazem parte das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento Integrado Londrina-Cambé.

Os serviços na rede vão até as 18h e paralisam a distribuição de água nos jardins União da Vitória do I ao IV, no Jamile Dequech e Nova Esperança, como fora previamente divulgado, e, também, nos jardins São Lourenço, Jatobá, Novo Perobal, Ouro Branco, Parque da Indústrias, Franciscato, São Marcos, Itapoá, Cristal, Santa Joana e Campos Elíseos.





A população precisa economizar água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Podem ficar desabastecidos os clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115.





Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.