Paraná oficializa criação do 30º Batalhão da PM em Londrina

O governo do estado publicou nesta semana o decreto que oficializa a criação do 30º Batalhão de Polícia Militar em substituição à 4ª Companhia Independente. Com a medida, Londrina passa a ser a única cidade do Paraná fora de Curitiba a ter dois batalhões da corporação. O município já contava com o 5º Batalhão. A alteração também muda a configuração da segurança pública na região metropolitana.



Além das zonas norte e parte da leste (região do Lindóia) e oeste (região do Leonor), ou seja, bairros limítrofes à BR-369, a nova unidade da PM também vai cuidar de Ibiporã e Jataizinho – que antes pertenciam a área do 5º Batalhão - e as cidades de Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio e Sertanópolis, que integravam a 4ª CIA desde julho do ano passado. São mais de 310 mil pessoas no território de responsabilidade do 30º Batalhão.



“O projeto do batalhão é antigo e fruto de muito esforço técnico e movimento estratégico e político que virou realidade. Será importante para a população que mora ou trabalha nessas regiões. A criação do batalhão prepara a estrutura das forças de segurança para crescimento a médio a longo prazo”, destacou o comandante do 30º Batalhão, major Marcos Tordoro.







Uma reunião realizada nesta semana acertou a transição dos policiais, estrutura física e viaturas do 5º para o 30º Batalhão e também para a 11ª CIA (Companhia Independente), instituída no mesmo decreto estadual. A companhia terá sede em Cambé e vai cuidar do policiamento ostensivo da cidade. A partir de agora, o 5º Batalhão responde pelas regiões sul, central e maior parte das zonas leste e oeste, além de Tamarana.







