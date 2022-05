Rua de terra na zona oeste de Londrina receberá pavimentação

O trecho de aproximadamente 200 metros da rua Acylino Nascimento, entre as ruas Ana Porcina de Almeida e Michel Dakkache, que hoje é de terra, receberá pavimentação nos próximos meses. Uma empresa com sede em Apucarana (Norte-Central) - que foi a única interessada - venceu a licitação lançada pela Prefeitura de Londrina com proposta de R$ 725 mil, cerca de R$ 10 mil a menos em relação ao que o município pretendia investir.

Além do asfalto, a via que fica no Portal de Versalhes, na zona oeste da cidade, também passará a contar com calçada, piso tátil e área de gramado. O contrato ainda prevê a implantação de rede de drenagem na extensão que receberá as melhorias. A construtora terá quatro meses de prazo para finalizar os trabalhos.

Segundo o poder Executivo, a obra “trará melhorias no sistema viário, proporcionando maior fluidez de tráfego, segurança, desenvolvimento econômico, qualidade de vida à população e mais conforto no transporte público.” A rua é muita utilizada pelos moradores para “cortar” caminho para os jardins Tókio e Nápoles.