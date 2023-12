Saiba como serão os atendimentos municipais durante o feriado de Ano Novo

Saúde



Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina atenderão normalmente nesta semana, das 7h às 19h, e não funcionarão somente nos dias 1º e 2 de janeiro, seguindo as regras decretadas. Durante todo o ano, estes equipamentos públicos não abrem aos sábados e domingos. A retomada dos atendimentos irá ocorrer na próxima quarta-feira (3).

Por sua vez, funcionam sem qualquer alteração, durante 24 horas, todos os dias, as UPAs Sabará e Centro-Oeste (Jardim do Sol), e também o PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor. Outros serviços que prosseguirão 24 horas são o Samu, Maternidade Municipal, PAI (Pronto Atendimento Infantil) e o PA/Caps III.

Defesa Social



Os serviços de videomonitoramento da GM também prosseguirão. E as pessoas que precisam fazer denúncias ou solicitar suporte podem entrar em contato pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).



Parque Arthur Thomas

Neste período de celebrações de fim de ano, férias escolares e grande movimentação na cidade, o Parque Arthur Thomas vem sendo uma opção permanente de passeio e lazer, ficando aberto todos os dias da semana, das 8h às 17h.

Este espaço funcionou normalmente durante o Natal, inclusive no feriado do dia 25, e o mesmo irá ocorrer agora no período de virada do ano. Assim, o público poderá visitar o local em todos os próximos dias, inclusive sábado (30), domingo (31) e o feriado de 1º de janeiro, bem como durante toda a semana seguinte. Publicidade

O parque estará fechado somente na segunda-feira do dia 8 de janeiro, quando retomará seu cronograma normal, de fechamento apenas nas segundas-feiras.



Restaurante Popular



Somente no feriado do dia 1º de janeiro de 2024, este espaço não abrirá as portas ao público. Nos demais dias, o RP funcionará normalmente, sempre das 11h às 14h, horário regular de atendimento do local, que oferece refeições a preço acessível de segunda a sexta-feira.

O Restaurante Popular fica localizado na rua Professor João Cândido, 14, Centro, em frente ao Terminal Urbano, sendo gerido pela SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento).



Acesf



Seguindo o Decreto Municipal nº 1.655, a sede administrativa da Acesf, na avenida Juscelino Kubitschek (JK), Centro, funciona das 8h às 14h nesta sexta-feira (29), e não terá atendimento nos dias 1º e 2 de janeiro. A regra abrange os setores administrativos, serviços relacionados a cemitérios e serviços financeiros.

Continuam funcionando, 24 horas por dia, os atendimentos dos serviços funerários de plantão. Os cemitérios municipais também continuam abertos todos os dias, de segunda a domingo, das 8h às 18h. Outras informações podem ser acessadas no endereço eletrônico https://acesf.londrina.pr.gov.br/.



Serviços da CMTU



Por conta do decreto municipal que estabeleceu ponto facultativo nos órgãos da administração direta e indireta durante as comemorações de final de ano, os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estarão fechados a partir das 14h desta sexta-feira (29). A retomada das atividades ocorrerá na quarta-feira (3), às 8h, e os processos a serem protocolados neste período de recesso poderão ser efetivados, sem prejuízo à contagem de prazos, no primeiro dia útil após o tempo de descanso.

Os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários relativos a feriados durante o Ano Novo, enquanto na terça-feira (2) serão retomadas as tabelas de dias úteis. No TRL (Terminal Rodoviário de Londrina), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.

Os agentes de trânsito atuarão em escala reduzida, com patrulhamento de rotina e monitoramento do tráfego. O efetivo completo voltará ao normal na quarta-feira (3).

A realização dos serviços de limpeza, entre eles capina do mato, varrição de vias, lavagem de calçadas e conservação de lagos, será interrompida no Ano Novo e restabelecida a partir do dia 2.

A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito não será feita na segunda-feira (1º) de Ano Novo. Assim, a orientação é que os moradores mantenham os resíduos em casa e só os coloquem na rua no próximo dia de atendimento. O recolhimento do material reciclável, que seria feito no feriado, também será transferido para o dia seguinte.

Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, estarão abertos para o recebimento de descartes no sábado (30), das 8h às 15h30. No domingo (31) e na segunda-feira (1º), permanecerão fechados, voltando a operar normalmente na terça (2).

As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas regularmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 14h de sexta-feira (22).

