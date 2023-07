Sanepar cancela paralisação no abastecimento de água na quarta e quinta na região Leste de Londrina

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou nesta terça-feira (18) que estão canceladas as paralisações no abastecimento que seriam para as obras de melhorias na rede de distribuição de água nesta quarta (19) e quinta-feira (20) na região Leste de Londrina. Novas datas vão ser divulgadas em breve.

Na quarta, seriam afetados os jardins Montecatini, Marissol e Terra Roxa, em função de obras na rua prof. Nícia Silva Rubin. Além dos jardins Vera Cruz, Antares, Tomy, Santa Alice e Fugiwara devido à intervenção na rua Fernão de Magalhães.

Na quinta, as obras afetariam os jardins Shinzato, Santa Inês e Ideal em função de intervenções na rua Tremembés.