Segundo Roteiro Histórico da Concha Acústica será neste sábado em Londrina

Ao todo, os integrantes irão ter contato com 26 locais importantes da cidade. Além da Concha Acústica, inaugurada em 1956, o percurso passará por pontos como a sede da Secretaria Municipal de Cultura (1955), Memorial do Pioneiro (2007), Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon (1930), Edifício Comendador Júlio Fuganti (1962) e Cine Teatro Ouro Verde (1952), entre outros.

Conduzido pelo professor e especialista em Patrimônio Cultural, Leandro Magalhães, o roteiro busca proporcionar momentos de observação, convivência e reconhecimento dos bens culturais situados no Centro Histórico de Londrina. Ao olhar ao redor com atenção, os participantes poderão contemplar traços da história londrinense que vão dos anos 30 à década de 60.

A atividade, gratuita e aberta ao público de todas as idades, terá duração de aproximadamente 40 minutos, com início e término na Concha Acústica, localizada na Praça Primeiro de Maio, Centro. Para os interessados, as inscrições podem ser realizadas através do formulário on-line.

Com o intuito de rememorar a trajetória de Londrina com base em edifícios importantes da cidade, o projeto Viva a Concha irá promover, neste sábado (27), a partir das 8h30, o segundo passeio “Roteiro Histórico da Concha Acústica de Londrina”.





Segundo Magalhães, o Roteiro busca alinhar atividades da área de patrimônio cultural ao relevante trabalho que tem sido feito pela Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, incluindo a Feira Gastronômica e as apresentações musicais de bandas locais. A primeira edição do Roteiro Histórico foi realizada em 8 de dezembro.





O professor também destaca que trabalhar com o patrimônio cultural de Londrina é fundamental, pois a partir dele é possível contribuir para a recuperação da identidade local e do sentimento de pertencimento. Além disso, é importante observar como as obras da cidade foram sendo construídas e atualizadas no decorrer dos anos.

“Trabalhar com o patrimônio é importantíssimo para reforçar a noção de identidade e pertencimento, até porque nós cuidamos daquilo que nos traz um sentimento de que pertencemos. Então, esse é justamente um dos focos do passeio”, sublinhou.





Magalhães contou que, para o futuro, a ideia é expandir a iniciativa para além do roteiro. “Nós vamos desenvolver um site onde vamos colocar o roteiro e mais algumas informações, como textos e fotos, para que qualquer pessoa possa fazer o passeio”, frisou.





O projeto Viva a Concha é desenvolvido pela Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina. Conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), gerido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).