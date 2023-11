Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta terça-feira

Sabatinas das indicações de Dino e Gonet devem ocorrer entre 12 e 15 de dezembro

As sabatinas e as votações das indicações de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e Paulo Gonet para chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR) devem ocorrer entre os dias 12 e 15 de dezembro