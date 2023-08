Agências do Trabalhador do Paraná iniciam a semana com maior número de vagas do ano

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná iniciam a semana com a oferta de 16.368 vagas de emprego com carteira assinada, o maior número de oportunidades de 2023, superando os 15.654 postos de trabalho com carteira assinadas que ficaram disponíveis em uma das semanas de maio.





A maior parte das vagas desta semana é para auxiliar de linha de produção, com 3.582 oportunidades. Na sequência, aparecem operador de telemarketing ativo e receptivo, com 355 vagas, abatedor de aves, com 351, e operador de telemarketing ativo, com 287.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho abertas (4.580). São 355 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 287 para operador de telemarketing ativo e 240 para auxiliar de linha de produção e 236 para operador de telemarketing apenas receptivo.





Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 36 vagas para preenchimento imediato, com busca de mão de obra para as funções de auxiliar de confeitaria (14), açougueiro (12), analista de recursos humanos (5), ajudante de serralheiro (3) e analista financeiro (2).

A região de Cascavel (Oeste) tem 3.692 oportunidades. São ofertadas 1.055 vagas para auxiliar de linha de produção, 240 para operador de processo de produção, 200 para abatedor de porcos e 200 para abatedor de aves.





Londrina (1.699), Pato Branco (Sudoeste, 1.302), Foz do Iguaçu (Oeste, 1.214) e Umuarama (Noroeste, 1.191) também concentram mais de mil vagas cada.

Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 301 vagas, alimentador de linha de produção, com 66, carregador (armazém), com 60, e auxiliar de limpeza, com 50 oportunidades.

Em Pato Branco, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 272 vagas, auxiliar de almoxarifado, com 60, vendedor interno, com 55, e operador de caixa, com 43.



Em Foz do Iguaçu, os destaques são auxiliar de linha de produção (423), abatedor de aves (90), operador de caixa (81) e alimentador de linha de produção (67).





Na região de Umuarama são ofertadas 638 vagas para auxiliar de linha de produção, 48 para vendedor interno, 46 para costureiro e 40 para abatedor de porcos.

Em Guarapuava (Centro), há chances para auxiliar administrativo e vendedor interno.





As Agências do Trabalhador da região de Maringá (Noroeste) procuram, entre 576 vagas, motoristas de caminhão e montadores de equipamentos elétricos.

Na regional de Ponta Grossa (Campos Gerais), pedreiro, trabalhador rural, safrista e auxiliar de linha de produção são as profissões com mais oportunidades.





Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador do município onde mora. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.





Confira as vagas por Regional da Agência do Trabalhador AQUI.