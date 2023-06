Três se ferem em capotamento na PR-090 em Alvorada do Sul

Três pessoas se feriram em um capotamento na PR-090 em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) na madrugada de domingo (25).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 3h15, no km 429 da rodovia. O Volkswagen Golf de placa de Alvorada do Sul trafegava no sentido Alvorada do Sul a Bela Vista do Paraíso quando, conforme apurou a PRE, ao realizar uma curva aberta à esquerda, o condutor perdeu o controle, saiu à margem esquerda e capotou.

R.A.C., 43, que conduzia o automóvel, e as passageiras E.R.F., 40, e M.E.C L., 16, com ferimentos, foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Bela Vista do Paraíso ao hospital de Bela Vista do Paraíso.





Não foi realizado teste de etilômetro pois o condutor foi hospitalizado.





O carro foi liberado no local para a irmã do motorista.