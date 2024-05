Programa Casa Fácil entrega 254 apartamentos residenciais em Londrina

Bruno Miranda e sua esposa Nicole Miranda, ambos de 30 anos, são proprietários de um dos apartamentos do Residencial Évora, de Londrina, entregue pelo neste sábado (25). O casal também está entre as 254 famílias que receberam subsídios dentro do programa Casa Fácil Paraná, da Cohapar.





“Foi uma benção, uma peça chave na nossa história e para a realização do sonho da casa própria”, disse Bruno na solenidade de entrega, que teve a presença do presidente da Cohapar, Jorge Lange.

Foram destinados R$ 4,1 milhões para ajudar essas famílias no custeio do valor de entrada das moradias. "O programa Casa Fácil é o apoio do Governo do Estado para ajudar as famílias paranaenses a conquistarem a moradia própria, ganhando mais segurança e conforto. É um programa de cidadania", afirmou o presidente da Cohapar.





Em sua primeira etapa, o Casa Fácil Paraná facilitou o acesso à moradia para 32 mil famílias paranaenses. A nova fase do programa, já anunciada, prevê o atendimento de mais 40 mil famílias. Os interessados podem consultar a lista de empreendimentos disponíveis em cada município e fazer o cadastro no site da Cohapar.



Com quase R$ 59 milhões em investimento total, a obra é resultado de trabalho conjunto entre Governo do Estado, por meio da Cohapar, da Caixa Econômica Federal, Blendi Empreendimentos e Construtora Prestes.





A aplicação de recursos através do Casa Fácil foi destinado ao público com renda familiar de até quatro salários mínimos e que se enquadrasse nos demais critérios estabelecidos no programa. As vantagens do projeto incluem também descontos variáveis por meio do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e a possibilidade de utilizar o FGTS para abater o saldo devedor.

Os apartamentos possuem plantas com metragens de 46,97 m² e 48,96 m², divididos em dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e vaga de garagem. O residencial dispõe de estrutura completa de lazer, equipado com salão gourmet, quadra poliesportiva, churrasqueiras, quiosque, bicicletário, piscina com vestiário, pomar, horta, espaço pet, praça e áreas de recreação.





As unidades, comercializadas a partir de R$ 245 mil, são financiadas pela Caixa em até 30 anos, com taxa de juros reduzida e prestações mais acessíveis que o preço do aluguel praticado no município. O empreendimento conta com localização privilegiada e infraestrutura já consolidada na região, garantindo ainda mais qualidade de vida aos novos moradores.

MUDANÇA DE VIDA





A entrega dessas chaves representa mais que uma conquista, mas a verdadeira mudança de vida para a família de Bruno Miranda, da esposa Nicole e das quatro filhas Helena, Manuela, Ana Laura e da Aurora, que está a caminho. Para eles, que moram em um único cômodo, o momento, afirmam, é de gratidão.





“Esse apartamento é uma promessa de Deus em nossa vida há muitos anos. Mudamos de São Paulo para cá há dois anos e com sete meses no Paraná conquistamos nossa casa. Dá vontade de chorar, porque é muita emoção, não temos palavras para explicar tudo o que estamos sentindo”, disse Nicole.





O casal criou um perfil nas redes sociais para contar toda a trajetória até chegar na realização desse sonho. “Esse apartamento é o nosso sonho, que estava guardado, foi gerado e hoje ele está nascendo. E agora vamos contar como vai ser a evolução. Vamos deixar ele do jeito que a gente sempre quis. O plano agora é ser muito feliz aqui”, comemorou Nicole.