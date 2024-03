Eventos esportivos prometem movimentar o turismo e a economia de Alvorada do Sul

Alvorada do Sul (região Metropolitana de Londrina) é conhecida na região pelo grande atrativo turístico que é a Represa Capivara, que atraí milhares de turistas que buscam lazer e descanso em finais de semana e feriados prolongados. Com o objetivo de se tornar referência em turismo de experiência, principalmente por meio de práticas esportivas de mountain bike e corridas por trilhas e caminhadas, o município, vai sediar neste ano quatro eventos esportivos, sendo três neste primeiro semestre e um no segundo.





A estreia será com a 2ª etapa do Ranking Noroeste de Mountain Bike que acontece no dia 10 de março em três modalidades de percursos: Pro com 65 km, Sport com 40 km e Light com 20 km.

O Desafio das Capelas, será no dia 7 de abril. A iniciativa foi projetada para os entusiastas do ciclismo que desejam desfrutar de uma experiência em meio às trilhas deslumbrantes da região, cercada pelas águas do Rio Paranapanema. Os percursos serão de 20 km e 50 km, com a maior parte dos trajetos em estrada rural onde estão diferentes capelas que guardam histórias da localidade. Na chegada, os participantes terão atividades de entretenimento, espaço de recuperação e área kids.





Outro evento no calendário é o AlvoTrail, corrida e caminhada por trilhas rurais como objetivo de proporcionar vivências únicas pelas paisagens naturais do município. As corridas terão trajetos de 5 km e 12 km e a caminhada de 3 km. O próximo é o tradicional Alvo Bike, trajeto de mountain bike com percursos de 30 km e 60 km. O evento, já na quarta edição, é apoiado pela Federação do Ciclismo do Paraná e os

vencedores recebem troféus nas diferentes categorias.





Programação dos eventos:

Noroeste de Ciclismo (Moutain Bike)

Dia 10 de março

Local (Largada e Chegada): Letreiro da Cidade - Centro

Percursos de 65 km, 40 km e 20 km

Desafio das Capelas (Moutain Bike)

Dia 7 de abril

Local da Arena (Largada e Chagada): Capela Santo Antônio (Ribeirão dos

Vermelhos)

Percursos de 20 km e 50 km





Alvo Trail Run (Corrida Trail e Caminhada - pedestre)

Local da Arena (Largada e Chegada): Letreiro - Centro

Distancias: 5 km e 12 Km (Corrida)

3 Km (Caminhada)





AlvoBike (Moutain Bike) - 4ª edição em Agosto

Local Arena (Largada e Chegada): Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos, 32

Distâncias: 30 km e 60 km





Movimentação da economia





Além de propiciar o reconhecimento de Alvorada do Sul pelos seus atrativos naturais, os eventos esportivos estimulam o turismo na cidade, geram oportunidades de qualificação profissional para o recebimento dos visitantes e movimentam a economia nos segmentos de hotelaria, gastronomia, transporte e varejo.

“Nossos principais diferenciais são as paisagens naturais incluindo os lagos e o Rio Paranapanema. Temos muitas matas e riachos que só são possíveis de serem vivenciados por meio das trilhas nas estradas rurais. Por isso os eventos esportivos oferecem uma experiencia incrível aos participantes. Além disso, estas iniciativas movimentam a economia local. Estamos investindo constantemente em manutenção,

organização e limpeza da cidade para receber bem nossos visitantes, e realizando uma capacitação constante das pessoas para que todos sejam muito bem-recebidos”, destaca Erica Bufalo, Secretária Municipal de Turismo.





Para o prefeito municipal Marcos Voltarelli, a população é uma das grandes beneficiadas com a realização dos eventos esportivos na cidade. “As pesquisas mostram que a cada 1 real investido, 5 reais retornam por meio dos eventos. Mas, além dos ganhos econômicos em vários segmentos de mercado, estes eventos

contribuem com o incentivo às práticas esportivas, principalmente dos jovens. É ainda muito importante para Alvorada do Sul ser reconhecida pelas suas belezas naturais e proporcionar toda essa experiência a mais pessoas que passam a nos visitar por meio dos eventos em interação direta com a natureza”, afirmou.





O Secretário Municipal de Esporte e vice-prefeito de Alvorada do Sul, Luis Garcia, enfatiza que a cidade vem passando por momentos de transformação, em todas as áreas, incluindo o esporte. “Os eventos esportivos têm o poder de atrair muitas pessoas e favorecem a cultura da prática do esporte na cidade, em diferentes

modalidades, beneficiando a população e ampliando a visibilidade do município para uma ampla região que vai além do norte do Paraná, incluindo sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, de onde vêm a maioria dos participantes destes eventos”, destacou.





Sobre Alvorada do Sul





Distante 70 km de Londrina, Alvorada do Sul é uma cidade hospitaleira e acolhedora. Vizinho de Porecatu e Florestópolis, no Paraná, e Iepê, em São Paulo, o município tem aproximadamente 11 mil habitantes e chega a receber até 15 mil pessoas que buscam lazer e descanso na cidade. O ponto turístico mais badalado da cidade é a Represa da Capivara com 140 Km de margens do lago, que atraí pessoas de várias cidades da região.





Gastronomia





Na gastronomia, um dos atrativos é o cardápio servido no Ribeirão Vermelho, bairro típico italiano: macarronada com maionese, churrasco e porco no tacho. O município recebe ainda algumas festas tradiocionais que atraem ainda mais turístas.





