Ibiporã cria ginásio para reabilitação de pacientes com sequelas da Covid-19

Pacientes que se recuperaram da Covid-19, mas ficaram com sequelas da doença, agora têm um espaço para reabilitação em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O ginásio de esportes do jardim Pérola foi equipado pelo poder público com aparelhos voltados à recuperação plena dessas pessoas. O atendimento será feito por servidores da prefeitura, como fisioterapeutas e educadores físicos.



Os atendidos serão encaminhados pela divisão de Fisioterapia da secretaria municipal de Saúde, numa parceria com a pasta de Esportes. “Com o advento da Covid, uma parcela da população ficou sequelada. Por isso, pensamos em organizar este serviço, para que as pessoas tenham atendimento gratuito e se reabilitem fisicamente, com fortalecimento”, destacou José Maria, prefeito da cidade.

Estudo reconhecido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) apontou alguns sintomas prolongados comuns após a cura da doença, como fraqueza muscular, redução da capacidade física e disfunção cognitiva, principalmente, em pacientes mais graves e que necessitaram de internamento em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





O programa em Ibiporã já começou e a ideia é levar para outras localidades ao longo dos próximos meses. “No Pérola, a academia está ao lado da quadra e não interfere na questão esportiva. Pretendemos colocar em outros ambientes, sempre buscando favorecer ginásios, que tem sombra e estrutura”, pontuou.

Um dos futuros pontos que receberá a academia é o CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa), na área central. A unidade já conta com infraestrutura, que deverá ser incrementada a partir de janeiro.







