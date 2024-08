Lançamento conta história das artes cênicas do Sudoeste do Paraná

Esse projeto, por sua vez, foi fruto de um trabalho organizado pelo autor, que buscou em seus parceiros na nação Afoxé, como eram chamados os componentes do Grupo de Teatro, as memórias, fotos, narrativas, depoimentos, matérias de jornal e outros recursos necessários para se juntar à colcha de retalhos de uma história de ação, ilusão e vontade.

No dia 19 de agosto de 2024, o escritor João Francisco Sanczkoski lança, no Colégio Sesi de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, o livro "A Arte em Nossas Vidas - Resgate Histórico pelo Grupo de Teatro Afoxé das Artes Cênicas do Sudoeste".

O livro “A Arte em Nossas Vidas – Resgate Histórico pelo Grupo de Teatro Afoxé das Artes Cênicas do Sudoeste” traz fragmentos de um período da história das artes cênicas no Sudoeste do Estado do Paraná - décadas de 70 até 90 - tendo como protagonismo a saga o Grupo Amador de Teatro Afoxé, denominado Fundação Cultural Afoxé, da cidade de Francisco Beltrão.





A obra é editada sob o conceito de uma montagem teatral e apresenta o seguinte sumário:

Parte 1: o Cenário que descreve o teatro na sua evolução no Brasil, no Paraná, no Sudoeste do Paraná e em Francisco Beltrão.





Parte 2: os Ensaios compreendem a formação dos grupos amadores de teatro na região com os cursos, as montagens, as mostras e os festivais regionais e locais.

Parte 3: o Espetáculo traz a formação do Grupo de Teatro Afoxé suas montagens, sua relação com a dança em montagens conjuntas e o cotidiano dos atores e do grupo através de relatos significativos.





Parte 4: o Ator que aborda a trajetória do autor como ator, diretor e dramaturgo, pontuando seus personagens, a presença da família no teatro e sua visão atual.





De maneira ilustrativa o livro traz monólogos - depoimentos de pessoas do grupo - e registros de montagem da época que documentam o regaste histórico.