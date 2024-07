Quilombolas, indígenas e ciganos terão bolsas para graduação no Paraná

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, as comunidades quilombolas e indígenas poderão participar do “Processo Seletivo Diversidade”, do Uninter (Centro Universitário Internacional).

Os ciganos, das etnias Rom, Calon e Sinti, também terão processo seletivo dedicado a eles. As vagas são para EJA (Educação de Jovens e Adultos) e Graduação (Bacharelado, Tecnologia e Licenciatura), ambas na modalidade EAD (Educação a Distância).

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa idosa, Leandre Dal Ponte, comentou que a iniciativa abre espaço para essas comunidades na sociedade.

"Além de inseri-los ainda mais na nossa comunidade, ações como essa visam a formação dessa população. A oportunidade que a Uninter oferece, em parceria com o Governo do Estado, vem a somar com os esforços que fazemos na Secretaria para a promoção dos direitos desses povos", enfatizou.

O diretor de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais, da Semipi, Eduardo de Oliveira Filho, disse que a parceria é fundamental para esses povos, uma vez que possibilitará o acesso à educação de qualidade, e até mesmo de forma gratuita, por meio das bolsas oferecidas.

"Isso é a promoção da política de igualdade racial acontecendo no Paraná, possibilitando o desenvolvimento dos quilombolas, indígenas e ciganos", ressaltou.



A diretora da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas da Uninter, Dinamara Pereira Machado, explicou que, enquanto instituição de ensino, é preciso, por meio da educação, promover e ajudar a todos aqueles que ficaram, em algum momento, marginalizados na sociedade, para que eles tenham e conquistem o seu espaço.

"É um projeto inovador e experimental de acesso e permanência no ensino superior, em uma instituição privada, que atua com educação a distância", pontuou.

QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Serão ofertadas 25 bolsas, na modalidade de graduação a distância, das quais 15 no valor integral da mensalidade/curso, e mais dez correspondentes a 80% do valor da mensalidade/curso.

Existe, também, a opção para a EJA, voltada a essa população, com 25 bolsas de estudo, sendo 20 delas no valor integral da mensalidade/curso e cinco correspondentes a 80% do valor da mensalidade/curso.

As provas serão online e os interessados poderão se inscrever e acessar os editais de cada uma das opções, com mais detalhes no site oficial da instituição.



CIGANOS (ETNIAS ROM, CALON E SINTI)

Serão ofertadas dez bolsas de estudo, com 100% delas no valor integral da mensalidade/curso, na modalidade de graduação a distância. Para a EJA, a duração mínima será de 18 meses, também com dez bolsas integrais disponíveis. As provas serão on-line e para inscrições e mais informações os interessados devem acessar o site oficial da instituição.

Entre os cursos disponíveis para Quilombolas e Indígenas estão:

Bacharelado

- Administração; - Administração Pública; - Arquitetura e Urbanismo; - Artes Visuais; - Ciência da Computação; - Ciência Política; - Ciências Biológicas; - Ciências Contábeis; - Ciências Econômicas; - Comunicação Social: Publicidade e Propaganda; - Educação Física; - Engenharia Agronômica; - Engenharia Ambiental; - Engenharia Biomédica; - Engenharia Civil; - Engenharia de Computação; - Engenharia de Produção; - Engenharia de Software; - Engenharia Elétrica; - Engenharia Mecânica; - Filosofia; - Física; - Geografia; - Gerontologia; - História; - Interdisciplinar em Saúde; - Jornalismo; - Letras; - Matemática; - Psicanálise; - Psicopedagogia; - Química; - Relações Internacionais; - Serviço Social; - Sistemas de Informação; - Sociologia; - Teologia.



Tecnologia

- Acupuntura; - Administração Rural; - Agente Comunitário de Saúde e Endemias; - Agricultura; - Agronomia; - Análise e Desenvolvimento de Sistema; - Análises Clínicas; - Auditoria em Saúde; - Automação Industrial; - Banco de Dados; - Ciência de Dados; - Coaching e Desenvolvimento Humano; - Comércio Exterior; - Comunicação Institucional; - Criminologia; - Design de Animação; - Design de Games; - Design de Interiores; - Design de Moda; - Design de Produto; - Design Gráfico; - Educador Social; - Estética e Cosmética; - Finanças Globais; - Gastronomia; - Gerontologia; - Gestão Ambiental; - Gestão Comercial; - Gestão da Produção Industrial; - Gestão da Qualidade; - Gestão da Segurança e Defesa Cibernética; - Gestão da Tecnologia da Informação; - Gestão de Cooperativas; - Gestão de Mídias Sociais; - Gestão de Organizações do Terceiro Setor; - Gestão de Partidos Políticos; - Gestão de Recursos Humanos; - Gestão de Saúde Pública; - Gestão de Segurança Privada; - Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais; - Gestão de Serviços Penais; - Gestão de Turismo; - Gestão do Agronegócio; - Gestão do E-commerce e Sistemas Logísticos; - Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana; - Gestão em Vigilância em Saúde; - Gestão Estratégica Empresarial; - Gestão Financeira; - Gestão Global Trading: Negócios, Logística; - Gestão Hospitalar; - Gestão Pública; - Instrumentação Cirúrgica; - Investigação Forense e Perícia Criminal; - Investigação Profissional; - Jogos Digitais; - Logística; - Marketing; - Marketing Digital; - Massoterapia; - Mecatrônica Automotiva; - Mediação, Conciliação e Arbitragem; - Negócios Imobiliários; - Paisagismo e Jardinagem; - Pecuária; - Perícia Judicial e Extrajudicial; - Podologia; - Práticas Integrativas e Complementares; - Processos Gerenciais; - Processos Químicos; - Psicomotricidade; - Quiropraxia; - Radiologia; - Redes de Computadores; - Saneamento Ambiental; - Secretariado; - Segurança da Informação; - Segurança Pública; - Tricologia e Ciência Cosmética.

Licenciatura

- Artes Visuais; - Ciências Biológicas; - Ciências da Religião; - Educação Especial; - Educação Física; - Filosofia; - Física; - Geografia; - História; - Letras - Inglês; - Letras - Libras; - Letras - Língua Portuguesa; - Matemática; - Música; - Pedagogia; - Psicopedagogia.



Para os ciganos das etnias Rom, Calon e Sinti, os cursos são os seguintes:

Bacharelado

- Artes Visuais; - Ciências Biológicas; - Educação Física; - Filosofia; - Física; - Geografia; - História; - Matemática; - Psicopedagogia; - Química; - Sociologia; - Teologia - Interconfessional; - Teologia - Doutrina Católica.

Licenciatura

- Ciências da Religião; - Educação Especial; - Educação Física; - Filosofia; - Filosofia - Formação Pedagógica; - Filosofia - Segunda Licenciatura; - Física; - Geografia; - Geografia - Formação Pedagógica; - Geografia - Segunda Licenciatura; - História; - História - Formação Pedagógica; - História - Segunda Licenciatura; - Letras; - Letras - Formação Pedagógica; - Letras - Segunda Licenciatura; - Matemática; - Matemática - Formação Pedagógica; - Matemática - Segunda Licenciatura; - Música; - Pedagogia; - Pedagogia - Formação Pedagógica; - Pedagogia - Segunda Licenciatura; - Química; - Sociologia; - Sociologia - Segunda Licenciatura; - Teologia - Interconfessional; - Teologia - Doutrina Católica.