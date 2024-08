Rodovia entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul recebe serviços de conservação

Melhorias no pavimento da PR-090 entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, na região Norte do Paraná, estão sendo realizados pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), da SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logística).





O trecho, de 25,57 quilômetros de extensão vai receber nova sinalização horizontal nos segmentos atendidos, remendos, reperfilagem e a execução de capa asfáltica, garantindo mais conforto e segurança para os usuários da via.

As melhorias na rodovia atendem cerca de 27 mil habitantes dos dois municípios e do distrito de Santa Margarida, além de beneficiar a produção agropecuária e as indústrias lindeiras à PR-090, garantindo mais desenvolvimento socioeconômico para a região.





Os serviços estão previstos em um contrato de conservação do pavimento de 434,42 quilômetros de rodovias da região Norte e do Vale do Ivaí, administrado pela Superintendência Regional Norte do DER/PR. O investimento é de R$ 40.439.281,68 com previsão de execução até maio do ano que vem.

Confira a abrangência desse contrato:





Municípios: Alvorada do Sul, Ariranha do Ivaí, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Cruzmaltina, Faxinal, Florestópolis, Guaraci, Ivaiporã, Jaguapitã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Londrina, Lupionópolis, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Santo Inácio e Tamarana.





Rodovias: PR-090, PR-170, PRC-272, PR-323, PR-340, PR-445, PRC-466, PR-536, PR-543 E PR-547.