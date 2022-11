Saiba o que fecha e o que abre normalmente no feriado de Finados no Paraná

As repartições públicas estaduais suspendem o atendimento ao público e estarão fechadas nesta quarta-feira (2) feriado nacional de Finados. Museus do Estado e serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente.







AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – Fechadas. A Agência do Trabalhador da Cultura também estará fechada.







BIBLIOTECA PÚBLICA – Fechada. De 7 a 12 deste mês acontece a sexta edição da Festa Literária Anual. Confira a programação o que acontece na Flibi e nos demais dias.



CEASA – Apenas a unidade de Londrina abre nesta quarta-feira. A administração Central da Ceasa Paraná, em Curitiba, também fecha.







CEIM – O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná estará fechado.

ATENDIMENTO À MULHER – O Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM) em Situação de Violência estará fechado.

COHAPAR – Não haverá atendimento ao público na sede e escritórios regionais da companhia. Os serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site da Cohapar. A partir de quinta-feira (3) todos os postos de atendimento voltam a funcionar normalmente com prestação de serviços via telefone, WhatsApp e presencialmente.

COPEL – As agências da Copel estarão fechadas. O consumidor pode acessar os serviços da companhia pelo SITE, pelo Aplicativo Copel ou WhatsApp Copel (41) 3013 8973.





CULTURA – Os museus pertencentes ao Governo do Estado localizados na Capital estarão abertos. É uma oportunidade para o público conhecer as novas exposições do Museu Oscar Niemeyer, que tem entrada gratuita todas as quartas. Para as crianças acima de 5 anos haverá a oficina “Laboratório de Experiências: Carvão”, em duas sessões: às 13h30 e às 15h30. Acesse a página da Secretaria Estadual de Comunicação e Cultura.

DETRAN – Não haverá expediente nas unidades de Ciretrans de todo o Estado. As atividades retornam ao normal na quinta-feira (03), das 8h às 14h. O Detran Paraná lembra a possibilidade de acesso ao novo portal para diversos serviços personalizados, assim como pelo aplicativo Detran Inteligente e pelo 0800 643 73 73.





FARMÁCIAS DO PARANÁ – Todas as farmácias do Governo do Estado estarão fechadas.

HEMEPAR – Todas as unidades do Hemepar estarão fechadas para atendimento.

HOSPITAIS DO ESTADO – Atendimento normal no feriado.





JUNTA COMERCIAL – O atendimento ao público está suspenso nesta quarta-feira.





PARQUES ESTADUAIS – Abrem todos os relacionados na portaria do Instituto Água e Terra (número 124/2022): Parque Estadual Pico do Marumbi; Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo; Parque Estadual de São Camilo; Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Parque Estadual Pico do Paraná, Parque Estadual Serra da Esperança, Ilha do Mel (PE Ilha do Mel, ESEC Ilha do Mel e Áreas de Ocupação), Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II, Parque Estadual Vitório Piassa.





Estarão fechados: Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual de Ibiporã, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual Mata São Francisco, Parque Estadual de Campinhos e Estação Ecológica do Caiuá.

PROCON – O atendimento ao público estará suspenso. O atendimento online acontece normalmente por meio deste link.





RECEITA ESTADUAL –As agências da Receita Estadual estarão fechadas. Voltam a atender na quinta-feira.

SEGURANÇA PÚBLICA:





Departamento de Polícia Penal: Apenas as atividades administrativas não funcionam. As penitenciárias e cadeias públicas de todo o Estado vão funcionar normalmente em regime de plantão. As visitas acontecem conforme a programação existente.





Polícia Civil: As delegacias vão atender normalmente em plantão, exceto as de área administrativa.





Polícia Científica: Os serviços de medicina legal e criminalística para atendimento a mortes violentas funcionam em regime de plantão ininterrupto.





SANEPAR – As agências da Sanepar estarão fechadas. Atendimento segue pelo 0800 200 0115 (24 horas por dia).