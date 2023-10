Temporais causam prejuízos a mais de 57 mil pessoas no Paraná

Confira quais rodovias do Paraná estão interditadas e as rotas alternativas recomendadas

Queijo do Nordeste do Paraná é premiado no Mundial de Tours na França

A Defesa Civil também informou que 810 pessoas estão desabrigadas e, portanto, necessitam das estruturas de acolhimento público. São 7.255 os desalojadas, pessoas que deixaram as casas, mas conseguiram refúgio com amigos ou familiares.

Os temporais que atingem o Paraná desde o início do mês já impactaram 57 mil pessoas em 74 municípios do estado. Os dados estão no balanço divulgado neste sábado (14) pela Defesa Civil. Pelo menos duas mortes foram registradas e 10 pessoas ficaram feridas em decorrência das chuvas e dos alagamentos.

A adolescente de 16 anos que foi baleada no rosto na noite desta quinta-feira (12), no bairro Aeroporto, na Zona Leste de Londrina, segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU de Londrina.

A adolescente de 16 anos que foi baleada no rosto na noite desta quinta-feira (12), no bairro Aeroporto, na Zona Leste de Londrina, segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU de Londrina.

Adolescente que foi baleada no rosto e deixada no HU aguarda melhora para fazer cirurgia

Adolescente que foi baleada no rosto e deixada no HU aguarda melhora para fazer cirurgia





O governo informou que as cidades mais atingidas pelas chuvas foram União da Vitória, no Sul do Estado, e Rio Negro, na região metropolitana de Curitiba. Mas que a contratação emergencial de hotéis e pousadas vale para todos os municípios paranaenses onde houver desabrigados.





Por conta das chuvas mais fortes nas bacias do Alto e Médio Iguaçu, a previsão é de aumento do volume de água que chega às Cataratas de Foz do Iguaçu. Na última medição, na quinta-feira (12), a vazão estava perto de 6 milhões de litros por segundo. Nesse fim de semana, esse número pode chegar a 11 milhões de litros. A média histórica é de 1,5 milhão de litros por segundo.

Publicidade





PREVISÃO DO TEMPO





A previsão do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) é que a instabilidade diminua nesse fim de semana. A região leste e os Campos Gerais terão presença de nuvens e chuvas finas isoladas, por conta da circulação dos ventos que vêm do oceano. No interior, a expectativa é de sol.





O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) reforça que há risco baixo de eventos geo-hidrológicos para o estado.