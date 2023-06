Atirador que matou dois adolescentes em escola de Cambé é encontrado morto em cela

O assassino, de 21 anos, estava preso na mesma cela de outro indivíduo que foi preso na noite de segunda-feira suspeito de ajudar o autor dos disparos no planejamento do ataque, inclusive na compra da arma utilizada para atingir os adolescentes.

O criminoso estava na Casa de Custódia de Londrina. O Deppen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná) já instaurou procedimento interno para apurar o caso e a PCPR (Polícia Civil do Paraná) também iniciou investigação para verificar as circunstâncias do ocorrido.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que o autor do ataque ocorrido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody , em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), foi encontrado morto em sua cela na noite desta terça-feira (20).





De acordo com Maurício Nakao, diretor-adjunto do IML, ainda não é possível apontar as causas da morte do atirador. "Está circulando em grupos que enforcamento foi uma possível causa, mas, por questões de cautela e prudência, não vamos emitir qualquer parecer antes da conclusão do trabalho do perito", declara.





O pai do autor do ataque esteve presente no IML por volta das 8h15 desta quarta-feira para reconhecer o corpo do atirador. O homem estava acompanhado de seu advogado.

Publicidade





Nakao aponta que, nas próximas horas, serão realizados exames de necrópsia e de identificação oficial, realizados por peritos e papiloscopistas, respectivamente. Somente após esses procedimentos o corpo será liberado para os familiares.