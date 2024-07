Dupla é presa após tentar roubar animais e objetos de chácara em Apucarana

Dois homens foram presos na noite deste sábado (6) após serem acusados de tentar roubar animais e objetos de uma chácara em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





De acordo com a Polícia Militar, uma família fazia uma confraternização no imóvel quando percebeu a presença dos suspeitos. Os homens, que tentavam roubar animais e itens da propriedade, viram que foram notados e começaram a ameaçar as vítimas dizendo que iam atirar em todos.

Após as ameaças, os acusados arrombaram uma porta do local e fugiram pelos fundos da chácara. Mesmo durante a fuga, os homens continuaram a dizer que voltariam para matar a família caso a polícia fosse acionada.





As vítimas contataram os policiais, que encontraram os suspeitos no bairro Fariz Gebrim. Um dos homens portava um facão. Além disso, os agentes encontraram, na chácara, uma arma falsa.

Os criminosos não acataram as ordens de abordagem, o que fez com que os policiais precisassem usar a força física para contê-los. Um dos acusados chegou a passar por atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento).





Ambos os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Apucarana pelo crime de roubo agravado.





De acordo com as vítimas, a chácara já teria sido alvo de outros crimes e, segundo as imagens das câmeras de segurança, os suspeitos seriam os mesmos.