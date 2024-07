Ex-namorado é denunciado como mandante de ataque com soda cáustica a jovem de Jacarezinho

O ex-namorado da jovem que sofreu ataque com soda cáustica em Jacarezinho foi denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná), nesta quarta-feira (3), como mandante do crime. O atentado foi praticado em 22 de maio.







Após a análise dos dados extraídos do celular da mulher que cometeu o crime - identificada como Débora Aparecida Custódio - foi descoberto que o seu atual namorado - o ex da vítima, identificado como Marlon Ferreira Lemes - planejou a ação, convencendo Débora a aderir ao plano e executá-lo, estudando a rotina da vítima e a atacando de surpresa quando ia para a academia.

A delegada da Delegacia da Mulher de Jacarezinho, Carolinne dos Santos Fernandes, ressalta que Débora cedeu espontaneamente a senha do celular aos policiais, que foi foi submetido à extração de dados na Agência de Inteligência do município. Após isso, as informações foram analisadas e constataram a ligação de Marlon com o atentado.







A delegada ainda afirma que Marlon praticou pressão psicológica em Débora para que ela executasse o crime como ele planejara. "Ela em certos momentos relutou, [tentando] convencer Marlon a não seguir com a ação criminosa, mas ele exerceu grande pressão psicológica sobre ela e a convenceu a executar o crime", explica a delegada.

Após tomar conhecimento do relatório de análise dos dados, a delegada representou pela prisão preventiva do investigado e instaurou novo inquérito policial para apuração da conduta. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão e, concluídas as diligências investigativas necessárias, ofereceu denúncia contra ele, imputando a ele o crime de tentativa de homicídio qualificado.





A denúncia aponta como agravantes o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel, feminicídio e motivo torpe, pois o delito foi cometido pelo homem em razão do sentimento de posse que nutria em relação à ex-namorada e de vingança pelo término do relacionamento, enquanto a denunciada agiu motivada por "ciúmes e inveja" da vítima.

Marlon, que tem 28 anos, já tem condenações por crimes anteriores, estando preso preventivamente desde 23 de fevereiro de 2024 por roubo e uso de arma branca. Ele foi condenado recentemente em primeira instância. O inquérito agora aguarda manifestação judicial.