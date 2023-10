Homem agride esposa e filhos depois de reclamar de casa suja e é preso em Ibiporã

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (6) após agredir sua esposa e seus filhos em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a vítima, que foi ouvida pela PMPR (Polícia Militar do Paraná), o acusado teria reclamado que a casa estava suja e, com isso, a xingou e a agrediu com socos, chutes e tapas. O homem teria, também, arremessado uma cadeira na direção dos filhos, o que deixou uma criança ferida.

O acusado confirmou a versão da esposa e reclamou para os agentes que a casa está sempre suja e que o jantar nunca está pronto quando ele chega do trabalho.





Os policiais apontaram que o homem estava visivelmente alterado e a mulher confirmou que o marido havia ingerido bebida alcoólica.