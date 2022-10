Homem é alvejado e detido em troca de tiros com a PM na PR-445, em Londrina

A Companhia de Choque da Polícia Militar deteve um suspeito baleado durante uma troca de tiros com os policiais na PR 445, em Londrina, na noite desta quarta-feira (26). O suposto confronto ocorreu durante a tentativa de capturar um fugitivo da justiça, envolvido em assaltos a propriedades rurais da região.





Segundo boletim de ocorrência, a PM recebeu informações que o foragido estaria em um veículo sedan, plotado com a identificação de uma empresa, que trafegava na região rural entre Irerê e Taquaruna, seguindo em direção á rodovia estadual que corta Londrina.

Publicidade

Publicidade





Próximo a um posto de combustíveis, os policiais identificaram um veículo com as características descritas. Porém, ao tentar a abordagem, dois homens que estavam dentro do carro teriam descido com armas em punho, disparando contra os oficiais.





LEIA TAMBÉM:

Publicidade

Publicidade





Londrina: briga entre torcidas organizadas pode ter sido por retaliação













Ao revidarem os disparos, a PM conseguiu alvejar um dos suspeitos, enquanto o outro foi identificado como o foragido que era buscado. Entretanto, ele conseguiu escapar.

O suspeito alvejado tinha sinais vitais e foi socorrido. Os policiais apreenderam a arma que estava com ele e o veículo, guinchado pela corporação e levado para a PCPR (Polícia Civil do Paraná).