Irmão acusado de furtar empresa de irmã a agride e acaba preso em Apucarana

Segundo a mulher, que é dona de uma empresa, o irmão estaria trabalhando no local, porém, teria começado a chegar atrasado e não estaria cumprindo com suas obrigações. Diante disso, a vítima teria dispensado o irmão.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pela vítima, que relatou que tudo começou com um desacordo comercial entre si e o irmão.

Um homem foi preso após ser acusado de ameaçar e agredir a própria irmã em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (9).

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após capotar a caminhonete que conduzia na PR-092, em Abatiá, no Norte do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (10).

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após capotar a caminhonete que conduzia na PR-092, em Abatiá, no Norte do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (10).

Jovem fica gravemente ferido após capotar caminhonete no Norte do Paraná

Jovem fica gravemente ferido após capotar caminhonete no Norte do Paraná





A irmã contou aos policiais que teria um valor para receber de um cliente, mas que o irmão, com informações da empresa, entrou em contato com o consumidor e recebeu o pagamento em seu nome.

Publicidade





Diante disso, a vítima teria ido até a casa do irmão para pedir a devolução do dinheiro. Nesse momento, o homem teria agredido a irmã com um tapa no rosto. O irmão teria, ainda, ameaçado a mulher, dizendo que a mataria caso chamasse a polícia.





Os policiais perceberam que, durante o atendimento à ocorrência, a vítima estava com o rosto vermelho e lesionado do lado esquerdo.





Dessa forma, os agentes foram até a casa do acusado e o prenderam pela suspeita de agressão. O homem foi encaminhado até a Delegacia.