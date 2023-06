Operação Mendrax prende um em Cambé por tráfico durante ação de combate à pedofilia

Um homem de 29 anos foi preso em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) em flagrante por tráfico de entorpecentes durante a operação Mendax de combate ao crime de pedofilia.





Segundo a PF (Polícia Federal), a ação é parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e região.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Cambé, no jardim Ecoville I. Durante a busca, os policiais procuraram e coletaram materiais que podem ter relação com o crime de pornografia infantil. E também foi localizada no interior da residência 33kg de substância análoga a maconha, 3,95kg de substancia análoga a cocaína, R$ 7.100,00 em espécie e uma balança digital.





O preso não possuía antecedentes criminais e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de policia judiciária e está á disposição da Justiça Estadual em Cambé, em relação ao crime de tráfico.





Além da operação deflagrada, durante toda a semana, a PF promoveu ações em combate à pedofilia infantojuvenil com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, dois em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), um deles em apoio à Polícia Civil local, um em Londrina e outro em Joinville/SC, em investigação iniciada por policiais federais de Londrinaque resultou na prisão de um indivíduo, que além de armazenar/compartilhar, produzia conteúdo de pornografia infantil.