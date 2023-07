Paraná nomeia 225 novos policiais civis para reforçar segurança pública

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) terá o reforço de 225 novos policiais para a segurança dos paranaenses. O governador em exercício Darci Piana nomeou na sexta-feira (21) 44 delegados, 140 investigadores, 16 escrivães e 25 papiloscopistas aprovados em concursos públicos de 2018 e 2020. A medida foi publicada no Diário Oficial.





"Esses policiais civis vão atender a população em unidades de todo o Estado e vão contribuir muito para garantir mais segurança e eficácia nas investigações à população paranaense", diz Piana.

Segundo o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, são áreas com grande importância para a segurança pública. “Precisamos enaltecer todo o esforço do governador Ratinho Junior e ressaltar que todo esse efetivo de delegados e de policiais civis garante que a sociedade tenha ainda mais segurança”, afirma.





Conforme o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, a nomeação demonstra a atenção do Estado com essa área, que presta serviço direto à comunidade. “São policiais de todas as carreiras que vão contribuir de forma conjunta para que os serviços da PCPR sejam prestados com excelência e de maneira descentralizada”, frisa.

Depois da nomeação, os policiais vão participar do curso de formação na Escola Superior da Polícia Civil. O planejamento é que o treinamento comece na segunda semana de agosto e, ainda em 2023, estejam atuando nas delegacias de polícia de todo o Estado, em um significativo incremento no combate à criminalidade.







No período de aperfeiçoamento, eles cursarão matérias de conhecimento técnico-operacional em aulas práticas e teóricas. As competências adquiridas vão proporcionar a habilitação necessária para atuar em qualquer cidade do Estado.

O quadro de ensino da PCPR está dividido em seis áreas temáticas, que vão de investigação à formação humanista e cultura geral. A grade de ensino é parte da nova matriz curricular, cujo objetivo é trazer melhorias na formação de conhecimento dos policiais e auxiliar na visão de plano de carreira, já que o servidor passa a ver quais áreas temáticas pode se especializar.





Em 2022, o governo nomeou mais de 400 novos policiais civis. Era a maior contratação da história. A preparação encerrou em dezembro do ano passado e desde então esses policiais já estão atuando.