Preso terceiro suspeito de envolvimento no assassinato de Edy Savage

O terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do produtor cultural Edy Savage foi preso nesta sexta-feira (24) pela Polícia Civil de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, ao lado de Araraquara. Conforme João Reis, titular da delegacia de Homicídios de Londrina, trata-se do primo dos irmãos gêmeos que já foram presos temporariamente na cidade.





"Verificamos que a morte não ocorreu em 30 de novembro como a família imaginava. Na verdade, a a morte ocorreu entre os dias 2 e 3 de dezembro, de sexta para sábado, por volta da 1h. Nós tínhamos um mandado de busca para encontrar o corpo do produtor e chegamos no terceiro suspeito. Os dois irmãos estavam presos temporariamente. No entanto, pedimos para que a prisão temporária fosse convertida para preventiva", afirmou Reis ao Portal Bonde.

Publicidade

Publicidade





Ainda de acordo com o delegado, Edy Savage estava com os três suspeitos na casa de dois deles usando drogas, que foram compradas com dinheiro em espécie. Houve um desentendimento entre eles e o produtor foi espancado até a morte. "Quando fomos cumprir o mandado de busca, recebemos a informação de que o primo estaria em Américo Brasiliense, ao lado de Araraquara. Conversei com os policiais da DIG (Delegacia de Investigações Criminais) de Araraquara e eles localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão", disse.





O celular da vítima não foi utilizado e nem localizado, de acordo com João Reis. "Foi concluído, portanto, como crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que não possibilitou a defesa da vítima. Não se trata de latrocínio pelo fato do celular não ter sido utilizado. A droga que ele adquiriu com os três foi comprada com dinheiro em espécie", apresentou.

Publicidade





Sobre a localização do corpo do produtor cultural, as investigações da Polícia Civil de Londrina apontam que chegou a ser enterrado em uma mata próxima à casa dos suspeitos. No entanto, foi desenterrado e colocado para outro lugar. "As investigações continuam agora para encontrarmos o corpo. Vamos verificar os materiais que foram colhidos no local", pontuou.





O caso





Edy Savage desapareceu em 30 de novembro do ano passado. Na ocasião, imagens de uma câmera de segurança mostraram o produtor com mais um homem andando no Jardim Lindóia, zona leste de Londrina.