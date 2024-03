PRF encontra 65 barras de maconha prensada em porta de veículo em Londrina

Motorista foge após colisão entre carro e motocicleta na PR-160, em Cornélio Procópio

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após colidir contra um carro na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (13). O condutor do veículo fugiu do local do acidente.