Professor é assassinado com 15 tiros enquanto dava aula para idosos no Noroeste do Paraná

Um professor de 33 anos foi assassinado com 15 tiros enquanto dava uma aula de educação física para idosos nesta terça-feira (20), no Ginásio de Esportes de Esperança Nova, no Noroeste do Paraná.





A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, verificou as câmeras de segurança, que registraram toda a ação criminosa.

Nas imagens, é possível ver a vítima conversando com uma mulher quando um homem usando um capacete se aproxima e dispara 15 vezes contra as costas do professor. A vítima cai no chão e, mesmo assim, o criminoso continua a atirar, fugindo em uma motocicleta preta em seguida.





A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Esperança Nova, que afirmou que, no momento do assassinato, 15 idosos faziam aula com o professor. Os alunos ficaram em estado de choque e alguns, inclusive, precisaram ser atendidos em instituições de saúde.





A Prefeitura lamentou a morte do professor, que dava aulas para crianças e idosos no Município há quase dois anos. O profissional era, também, assessor de Esportes e era bastante conhecido entre os moradores.





As imagens capturadas pelas câmeras já foram recolhidas pela Polícia Civil, que investiga o caso e pede ajuda da população do Município para identificar o suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 181.