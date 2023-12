Quatro pessoas morrem em acidente envolvendo três veículos na PR-340, em Jaguapitã

Quatro pessoas morreram após se envolverem em um acidente complexo na PR-340, em Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (1º).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um idoso de 60 anos dirigia uma Toyota Hilux com placas de Guaraci/PR pela via no sentido de Jaguapitã a Guaraci quando, ao atingir o KM 570, colidiu com a traseira de um Volkswagen Monza, que tinha placas de Porecatu/PR e era conduzido por um homem que não pôde ser identificado.

Além do motorista, o Volkswagen Monza levava dois passageiros: uma mulher e um adolescente, que também não foram identificados.





Tanto o condutor da Toyota Hilux quanto o motorista e os passageiros do Volkswagen Monza morreram no local do acidente.





Além dos dois veículos envolvidos no acidente, um terceiro carro, uma Fiat Strada com placas de Guaraci que era conduzida por um jovem de 25 anos, colidiu com a traseira da Toyota Hilux. O homem teve ferimentos médios e foi encaminhado para receber atendimento médico no Hospital São Rafael, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.