Aprenda 10 jeitos de desentupir o vaso sanitário de forma simples

Como desentupir vaso sanitário



Todo mundo gosta de manter sua casa limpa e em ordem, não é mesmo?! Mas, às vezes, pequenos imprevistos podem acontecer. E um dos que mais causam preocupação, sem dúvida, é o vaso sanitário entupido.

Além de causar mau cheiro, o vaso sanitário entupido compromete a higiene geral do banheiro e ainda o deixa inutilizável.

Mas para que este não seja um motivo de desespero na sua casa, veja abaixo algumas maneiras de desentupir o vaso sanitário, de forma simples e sem sujeiras:

1. Desentupir vaso batando na parte de trás da bacia

Use um sapato, por exemplo, e bata com força na parte traseira da bacia. Claro, sempre com cuidado para não quebrá-la. Muitas vezes isso é o suficiente para resolver casos de entupimentos menores.



2. Desentupir vaso jogando água fervente no vaso

Despeje um balde de água bem quente dentro do vaso sanitário. Provavelmente será necessário usar no mínimo dois baldes para resolver o entupimento. Despeje a água rapidamente, mas sempre tomando cuidado para não se queimar (com a água quente) e nem molhar muito o chão.



3. Desentupir vaso jogando água sanitária no vaso

Uma das primeiras tentativas válidas é jogar um pouco de água sanitária no vaso, esperar cerca de 3 horas e depois dar descarga.

4. Desentupir vaso jogando vinagre e bicarbonato de sódio no vaso

Misture ½ copo de bicarbonato com ½ copo de vinagre e jogue diretamente no vaso sanitário. Esta é uma solução caseira que muitas vezes traz bons resultados. Porém, se não der certo, você terá que partir para outro método.



5. Desentupir vaso jogando detergente e água no vaso

Dilua um pouco de detergente em água fervente e jogue a mistura no vaso sanitário. Dê descarga em seguida, observando se o entupimento foi solucionado. Você pode repetir o processo até três vezes. Caso observe que não deu mesmo certo, tente outro método.



6. Desentupir vaso sanitário usando um desentupidor

A maneira mais indicada é usar o desentupidor e dar descarga simultaneamente. Para isso, é necessário que haja uma boa quantidade de água dentro do vaso.



7. Desentupir vaso sanitário usando soda cáustica, se necessário

Use soda cáustica apenas se outros métodos não tiverem surtido efeito. Tome muito cuidado para não manter contato direto com o produto, por isso, use luvas e óculos durante o processo.

Em um balde cheio de água, coloque 2 colheres (sopa) de soda cáustica e 2 colheres (sopa) de sal. Despeje o conteúdo do balde no vaso. Não repita esse procedimento com frequência, aliás, evite-o.

8. Desentupir vaso sanitário jogando Coca-Cola no vaso sanitário

Jogue o conteúdo de uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola na privada e dê descarga. O refrigerante vai servir como substituto da soda cáustica e provavelmente vai dissolver os detritos que estiverem obstruindo a passagem de água.



9. Desentupir vaso sanitário tentando dar descarga vedando completamente a entrada de ar

Cubra o assento do vaso com um saco de lixo ou com papel filme. Certifique-se de que não restou nenhum espaço aberto para a passagem de ar. Depois, feche a tampa, sente-se ou se ajoelhe em cima da tampa do vaso e acione a descarga por cerca de 30 segundos.

10. Chame um profissional para desentupir vaso sanitário



Se não conseguir mesmo desentupir o vaso sanitário com alguma das soluções caseiras, é melhor não ficar insistindo – o que pode acabar piorando o entupimento. O ideal é procurar imediatamente uma empresa ou um profissional especializado para desentupir o vaso sanitário.



Como prevenir o entupimento do vaso sanitário



Algumas orientações bem simples ajudam a evitar um entupimento no vaso sanitário. Confira :





Nunca jogue absorventes no vaso sanitário;

Nunca jogue preservativos dentro do vaso;

Nunca jogue lenços umedecidos no vaso sanitário;

Não jogue papel higiênico dentro do vaso;

Tenha sempre uma lixeira no banheiro para o descarte adequado desse material, de - preferência, bem ao lado do vaso sanitário;

Se você costuma receber bastante visita em casa, veja a possibilidade de colocar uma pequena plaquinha no banheiro lembrando que o papel higiênico deve ser descartado no lixo;

Limpe seu vaso sanitário ao menos uma vez por semana. (Com informações Dicas de Mulher)