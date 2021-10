Aprenda a montar a iluminação certa para o quarto infantil

No mês da criança, não podíamos deixar de falar de um ambiente tão importante que é o quarto infantil. É importante saber iluminar corretamente esse cantinho especial, que atualmente é utilizado para diversas atividades, como descanso, brincadeiras e estudos. Para que a luz seja uma aliada no crescimento dos pequenos em cada faixa etária – desde os primeiros dias de vida até o início da adolescência – anote as dicas da loja especialista em iluminação.

Na fase de crescimento, é preciso prestar atenção em cada detalhe do ambiente para que ele possa contribuir para um desenvolvimento saudável das crianças. Se o conforto e a ergonomia dos espaços são sempre levados em conta pelos pais em busca de móveis adequados de acordo com a idade dos filhos, um item de grande importância costuma ser esquecido: a iluminação. A boa luminosidade pode contribuir com as atividades diárias, e até mesmo auxiliar no aprendizado das crianças, quando posicionada na mesa de estudos. Já, uma iluminação ruim pode até prejudicar a visão delas, que em muitos casos, acabam forçando a vista para enxergar melhor.

Temperatura de cor





De forma geral, para todas as fases da infância, a temperatura de cor mais recomendada é a branco quente (2400K a 3000K), porque traz mais acolhimento ao espaço, assim como transmite a tranquilidade que a criança necessita, para não causar estresse e agitação. O uso de cores em alguns detalhes da decoração também é uma ideia interessante. Nesses casos, os tons pastel, como azul, rose, salmão e verde são boas opções.





Quartinho do Bebê





No caso dos bebês, os cuidados são ainda maiores. Por isso, vale investir em uma luz suave que deixe o ambiente bem sereno. Como o bebê tem pouco tempo de vida, ele está em fase de adaptação ao meio e, portanto, fatores como sensibilidade à luz, tornam-se mais presentes. A dica fica por conta da iluminação indireta - em paredes ou sancas, com arandelas ou fitas de led - além das luminárias de piso ou abajures com cúpulas, pois proporcionam uma luz indispensável para um descanso tranquilo. Outra boa opção é investir na dimerização, que permite o controle da intensidade de luz. Por fim, outra ideia é o uso da automação, com a criação de cenas para diferentes momentos do dia, fator que pode contribuir para o desenvolvimento do recém-nascido.





Quartos de crianças





Para as crianças mais crescidinhas, a dica é apostar em iluminações indiretas em determinadas áreas que necessitem de uma luz mais suave; luzes difusas para iluminação geral; e pontos focais, todas em circuitos diferentes para o melhor desempenho do projeto. Convém apostar não somente em uma única solução luminotécnica, mas sim em várias, como os abajures, arandelas, luminárias de piso, plafons e pendentes em vários locais do quarto e não somente no teto, respeitando sempre a particularidade de cada situação.





Leitura e Estudos





As luzes de apoio como luminárias de mesa e de piso são ótimas para criar um ambiente gostoso para a leitura. Além de direcionarem a luz para um ponto focal específico, também proporcionam um ambiente mais flexível para a realização de suas atividades. Para os momentos de estudo, a bancada ou a mesinha deve contar com uma iluminação na parte superior e, de preferência na temperatura branco neutro (4000K), para ajudar na concentração.



Brincadeiras & Criatividade