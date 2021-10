Aproveite a versatilidade dos bancos para tornar os cômodos da casa ainda mais funcionais

Na antiguidade, quando o homem deduziu que um apoio o permitia sentar-se afastado do chão e que isso lhe traria mais conforto, deu-se início a concepção do banco. Com o passar dos anos, este assento foi evoluindo até ser complementado com encosto para apoiar as costas, assim transformando-se em cadeira. Porém, apesar das adaptações e modificações, os bancos sempre fizeram parte do dia a dia das pessoas em diversas épocas, permanecendo no mobiliário das residências até hoje por sua funcionalidade, versatilidade e facilidade no uso.

Atualmente, além de oferecerem praticidade, os bancos são boas opções para o décor do lar, conferindo mais charme e estilo para os ambientes. Isso porque dispõem de diferentes formatos, tamanhos e materiais, sendo bem-vindos em qualquer cômodo da casa. “Além de assentos e elemento decorativo, os bancos desempenham outras finalidades. Podem ser empregados como mesa de centro, apoio para produtos no banheiro, substitui a uma escadinha na cozinha, além de um acessório prático ao pé da cama, entre outras utilidades, mostrando o quanto esse móvel é versátil”, explica Juliana Rinaldi, sócia de Fernanda Hardt no escritório Mirá Arquitetura.

A dupla de profissionais afirma que o décor de interiores residencial conta com dois tipos de bancos: aqueles executados em marcenaria sob medida e os soltos. Contudo, o mais habitual nos lares são os planejados, excelentes para apartamentos menores, uma vez que possibilitam ganhar espaço na circulação. “Ao incluir um banco, economizamos espaço que compreende a dimensão de uma cadeira e a área para seu manuseio”, detalha Fernanda. Em contrapartida, os bancos soltos são mais bem aproveitados em salas grandes, criando mais uma alternativa de assento e se diferenciando dos móveis muito volumosos como sofá e poltronas.