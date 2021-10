Dicas para incluir os sofás modulares em qualquer ambiente

As cores, o layout e o mobiliário podem afetar as sensações e o estado de humor das pessoas nos ambientes. Mesmo um espaço pequeno e simples pode parecer elegante e refinado se tiver os móveis ideais e a decoração certa. Há muitas opções que contribuem para esse objetivo, como os sofás modulares.

Estes sofás são compostos por módulos que se complementam e permitem a montagem de diversas formas e layouts. Este modelo permite a aquisição de cada módulo separadamente, o que dá muita liberdade para criar diversas customizações e possibilidade de reorganização.

Os benefícios credenciam esse tipo de sofá a conquistar cada vez mais a preferência de moradores, arquitetos e decoradores, sendo uma excelente opção para aproveitar melhor o espaço de ambientes, unindo comodidade e elegância. Além disso, devido a sua possibilidade de customização, é possível adaptá-lo a diversos perfis de projeto, como residenciais, colaborativos, corporativos, entre outros.

Referência em mobiliário corporativo, a Frisokar reuniu abaixo quatro dicas para explorar os sofás modulares em casa ou no trabalho:





Harmonize com o ambiente

Como qualquer outra peça de mobiliário, o sofá modular ainda precisa combinar com o estilo dos demais móveis do ambiente e também com o tipo de piso, cortinas, decoração, entre outros.

Opte por cores e texturas que conversem bem com a aparência do cômodo e com as tonalidades existentes para um resultado mais assertivo.

Considere o espaço útil

Além da aparência, também é necessário considerar a praticidade e a funcionalidade do sofá. Afinal, ele não pode ficar em uma posição que impeça a circulação das pessoas.

Mesmo que isso não costume ser um problema para os modulares, ainda é importante considerar o seu tamanho e como ele se encaixa no ambiente em questão. Se não houver espaço útil suficiente, é possível usar módulos avulsos.





Leve em conta a durabilidade

O sofá não é um bem descartável. A ideia é que ele tenha qualidade e dure, ao menos, alguns anos antes de precisar de manutenção ou ser trocado, mesmo na versão modular. Sendo assim, é preciso escolher o modelo ideal para o objetivo de uso.

Diferentes materiais podem ser mais ou menos duráveis, dependendo das condições do ambiente, principalmente da temperatura e da umidade. Além disso, a frequência de uso também pode causar desgaste mais rápido, apresentando defeitos ou deformações.

Pense no futuro

A versatilidade dos sofás modulares é mais útil se já se tem em mente como o espaço em questão poderá mudar ao longo do tempo. Por exemplo, você pode acabar mudando de casa ou talvez queira dar um novo visual para determinado ambiente, então é provável que seu espaço físico mude algumas vezes.

Ao permitir a aquisição de cada módulo de forma individual, os sofás modulares proporcionam uma escolha mais segura para se projetar o futuro, sem ter que se comprometer com a aquisição de um conjunto completo de uma só vez.