Ex-UEL vira influencer de decoração criativa e acessível

A profissional ensina em suas publicações que é possível ter uma decoração cheia de personalidade, mas que também seja acessível. Em sua página do Instagram, a influencer oferece várias dicas legais sobre reutilização de materiais e DIYs criativos, como é o caso desta sapateira feita com telas achadas no lixo:

Para a decoradora e influenciadora Ráisa Guerra, dona do Instagram @maniadedecoracao , conseguir refletir a personalidade na hora de decorar é o aspecto mais importante. “Acredito que este é o principal objetivo de uma decoração: deixar o ambiente em que você passa grande parte do seu tempo com a sua cara. Nossa casa é um reflexo de nós mesmos e é para onde sempre voltamos ao final do dia. Ela deve te fazer sentir acolhido. É por isso que saber decorá-la de uma forma que você se reconheça naquele espaço é tão importante”, relata.

E não para por aí! Ela também ajuda a resolver problemas do dia a dia com produtos baratinhos:

Sobre Ráisa Guerra







Ráisa, recém-formada em jornalismo pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), morava em Curitiba em 2012, quando descobriu que poderia decorar sua casa com o que ela mesma criava, gastando pouco. A partir disso, surgiu a ideia de fazer um blog compartilhando esses projetos, o Mania de Decoração. Por conta do blog e de sua paixão por esse universo decorativo, em 2014, ela decidiu fazer a prova do Enem novamente para fazer o curso de Design de Ambientes na UFG (Universidade Federal de Goiás) em sua terra natal para tentar essa nova carreira.





A profissional continuou trabalhando como jornalista e passou a cursar Design. Em 2018, decidiu focar mais no Mania de Decoração e, com isso, começou a compartilhar seus projetos no Instagram. No entanto, foi somente em 2020, quando já estava formada em Design de Ambientes e recém-casada, que decidiu se dedicar apenas ao Mania de Decoração. Desde então, trabalha somente com ele na produção de conteúdo.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia