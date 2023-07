Incêndios em casa são mais comuns no inverno; aprenda a identificar eletrodomésticos de risco

Fogo é resultado da combinação entre uma faísca, oxigênio e um material para queimar. Em um ambiente doméstico, esta combinação pode ocorrer por sobrecarga, mau uso e até o aquecimento de materiais que geram combustão, por exemplo. Assim, incêndios se tornam comuns no inverno, quando demandamos mais potência em decorrência do uso frequente de aparelhos para aquecer ou secar.





Um incêndio causado por um aquecedor causou a morte do dramaturgo Zé Celso aos 86 anos na manhã desta quinta-feira (6).

A suspeita é de que um aquecedor tenha iniciado o fogo ao encostar em tecidos de roupas. A situação já teria acontecido há cerca de dois anos, mas, na ocasião, as chamas foram contido e ninguém se machucou.





O capitão Henrique Rissato da Silva, coordenador operacional de atendimento no agrupamento responsável pela Região Metropolitana de Ribeirão Preto, afirma que o inverno contribui para o aumento no número de incêndios pois também é um período em que as pessoas ficam mais em casa. A prevenção, segundo o comandante, consiste em evitar ligar mais de um aparelho elétrico na mesma tomada e, ao sair, desligar aqueles de maior tensão.

