Secadora de roupas: 4 mitos e verdades do eletrodoméstico

Lavar e secar roupas em dias chuvosos e úmidos no inverno acaba se tornando uma tarefa desafiadora. Sem o vento e o sol abundante, as roupas tendem a demorar horas (e até dias!) no varal e ainda correm o risco de ficar com mau cheiro até completar a secagem. Para quem mora em apartamentos ou casas com metragens compactas, o desafio pode ser ainda maior, levando em conta o tamanho das reduzidas áreas de serviço e a falta de espaço para a instalação de um varal.

Para as situações climáticas ou de dimensões pequenas, a solução pode ser investir em uma secadora de parede. Além de otimizar o tempo de secagem das peças, o eletrodoméstico ainda resolve as questões de espaço graças a seu design otimizado. "É uma solução simples, prática e que pode mudar completamente a rotina da casa, agilizando a secagem e facilitando o processo de passar roupas", explica Thiago Montanari, coordenador de marketing de produtos da Mueller.

A empresar esclarece os 4 principais mitos e verdades sobre secadoras.





1 - Encolhem as roupas



Mito! É importante esclarecer que não é a secadora que determina que as roupas encolherão, e sim a composição do tecido. Por isso, orientação é que, antes de iniciar o processo, o usuário deve verificar as instruções de lavagem indicadas pelo fabricante na etiqueta da roupa. Além de informar sobre a possibilidade ou não de secar no eletrodoméstico, as orientações destacam a temperatura ideal para o processo.

O cuidado se deve a um dos principais motivos que fazem as roupas encolherem: programar uma temperatura superior àquela que as fibras do tecido podem resistir. Tecidos naturais, como algodão e lã, são mais propensos a encolher, por isso a atenção deve ser redobrada. "Na etiqueta, encontram-se cinco símbolos que aparecem em fila dentro de uma sequência universal. O terceiro símbolo orienta sobre a secagem, representado por um quadrado com um círculo no meio", informa Montanari.

Confira as explicações:

- Desenho de um ponto: autoriza secagem da peça no equipamento em temperatura baixa;

- Dois pontos: permite a secagem em temperatura elevada;

- Quando há um “X” na etiqueta, a peça não pode ser colocada, de maneira alguma, na secadora. Publicidade



2 - Não é possível secar calçados



Verdade! Não é indicado secar tênis e outros tipos de calçados, pois é possível danificá-los permanentemente devido à alta temperatura. Entre os danos mais comuns estão o derretimento e descolamento de parte do solado do sapato e encolhimento do tecido.

3 - Desgasta os tecidos das roupas





Mito! Se respeitar as instruções de lavagem que estão na etiqueta, a peça não apresentará nenhum dano ou desgaste ao ser introduzida na secadora. É valioso ressaltar que a falta de alguns cuidados no processo de lavagem pode refletir diretamente na vida útil das roupas. Por isso, a Mueller orienta manter o cuidado em todo o processo e não só no momento da secagem.

4 - A roupa deve ser centrifugada e estar só úmida antes de ir para a secadora





Verdade! O aparelho foi pensado e projetado somente para secar roupas lavadas com água e centrifugadas. Ou seja, o ideal é que a peça de roupa não esteja muito molhada ou pingando, uma vez que o excesso de umidade pode trazer danos para a secadora. Quanto mais encharcadas estiverem as roupas, mais tempo levará para secagem total.