Novo filme da franquia 'Silent Hill' é oficialmente confirmado

A Konami, empresa responsável pelos jogos da franquia ‘Silent Hill’, anunciou, na última quinta-feira (19), que o filme ‘Return to Silent Hill’ será lançado em breve nas telonas de todo o mundo.

A obra deve ser a continuação do primeiro filme lançado em 2006, ‘Terror em Silent Hill’, e conta o mesmo diretor, o francês Christophe Gans (Crying Freeman 1995). "O filme conta a história de um jovem que volta a Silent Hill, onde ele conheceu um grande amor, mas encontrará um pesadelo", disse o cineasta.





Victor Hadida (Love Is Better Than Life 2021), produtor no filme original, também está envolvido no projeto.

A franquia Silent Hill teve início em 1999, com o lançamento de um jogo para PlayStation. A trama acompanhava o protagonista Harry Mason em sua busca pela filha desaparecida pela cidade sinistra.

A nova produção deve adaptar os eventos do jogo Silent Hill 2, que teve um remake anunciado para PlayStation 5 e PC. Entre algumas das criaturas presentes no filme, estará o icônico Pyramid Head.

Até o momento, não foi divulgada uma previsão de estreia.







Confira a prévia: