3 razões pelas quais treinar é melhor do que não estar ativo

Praticar atividades físicas regularmente traz diversos benefícios, tanto para o seu corpo, quanto para sua mente. Benefícios como manter o seu peso sob controle, aumentar a força física, reduzir o estresse e melhorar a autoestima.

Porém, apesar de possuir tantos benefícios, muitas pessoas desconhecem esse fato e acabam levando uma vida sedentária. Nesse artigo falaremos sobre os problemas do sedentarismo e te daremos 3 boas razões pelas quais treinar é melhor que estar inativo.

O sedentarismo e seus malefícios

O sedentarismo nada mais é do que a falta de atividades físicas, o que faz com que uma pessoa gaste menos calorias do que ela ingere ao longo do dia. Os números são assustadores com pesquisas mostrando que mais de 46% da população brasileira vive de maneira sedentária.

Causas e consequências



Devido ao avanço da tecnologia, a nossa sociedade tem ficado cada vez mais sedentária. Isso pode ser observado na maneira com que realizamos as mais diversas atividades do nosso dia a dia, como:

Passar a maior parte do dia sentados ou deitados;

Usar o carro para se locomover, ao invés de caminhar;

Usar escadas rolantes ao invés das normais;

Deixar de realizar atividades braçais.

E como já era de se imaginar, algumas das consequências desse estilo de vida são:

Acúmulo de gordura;

Atrofia muscular;

Aumento de doenças como Diabete e entre outros;

Agora que já falamos sobre o sedentarismo e suas consequências, vamos falar sobre os benefícios de treinar regularmente.

Mantém a boa forma

Se você possui o hábito de treinar diariamente, é muito provável que o seu físico esteja em dia. Pois, a prática de exercícios estimula os músculos, fazendo com que eles se desenvolvam.



Mais músculos fazem com que seu metabolismo gaste mais energia mesmo quando você estiver parado e isso faz com que as células de gordura sejam queimadas pelo seu próprio corpo. Deixando sua aparência mais esbelta e atlética.

Além disso, músculos fortalecidos também te ajudam a executar as tarefas do seu dia a dia com mais facilidade. Previnem lesões e ajudam a manter uma boa postura, melhorando a saúde da sua coluna.

Sem contar que, se você também pratica alongamentos em conjunto com os exercícios, você ainda irá aumentar a sua flexibilidade. E, isso trará muitos benefícios tanto a médio quanto a longo prazo.

Saúde melhorada

Além dos benefícios relacionados a aparência, a prática de exercícios físicos também é beneficial a sua saúde e bem-estar.

Isso porque a perda de peso, diminui as chances de que você sofra com doenças oriundas da obesidade, como diabete tipo 2, hipertensão e até mesmo infarto.

A atividade física regular também faz bem para a saúde do seu coração. Pois, exercícios como, caminhadas, corridas e natação ajudam a regular a pressão arterial e melhoram o fluxo sanguíneo.

Outro ponto, é que a atividade física, também mantém o seu sistema cardiorrespiratório em dia. Melhorando a sua respiração e a oxigenação do seu corpo e mente, aumentando assim os seus níveis de energia.

E por fim, mas não menos importante. O treino regular também ajuda a aumentar a densidade óssea, diminuindo as chances de que você desenvolva doenças como a osteoporose.

Uma mente mais saudável

Já foi comprovado pela ciência, que a mente e o corpo estão profundamente relacionados. E isso, faz com que o estado de um também afete o estado do outro.

É por isso que, além dos inúmeros benefícios a saúde física, o treino físico também faz muito bem a mente de quem o pratica.

Isso porque, a atividade física regular, ajuda a regular os níveis hormonais, e faz com o corpo produza hormônios como a ocitocina, a serotonina e a endorfina.

Esses hormônios são conhecidos como os hormônios do prazer e além de produzirem uma sensação de bem-estar, eles também ajudam a combater a depressão, a ansiedade e a reduzir os níveis de estresse.

Os exercícios também fazem maravilhas para a autoestima, pois um copro mais atlético e bonito, faz com que a pessoa desenvolva uma melhor imagem de si mesmo e aumente sua confiança.

Outro benefício é que o treino produz cansaço físico. Isso, junto aos hormônios de prazer que são liberados, ajudam a pessoa a adormecer de forma mais fácil e natural. E um sono regular, ajuda no tratamento de diversos problemas emocionais e psicológicos, além de melhorar a capacidade de pensamento e de aprendizagem.

Como se já não basta-se, o fato dos exercícios físicos possuírem uma ação antidepressiva, faz com que você se sinta melhor e mais feliz ao longo de seu dia. E quando você esta de bom humor, tudo flui melhor.

Como se manter ativo?