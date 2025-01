Vestibafest: estudantes do Colégio Positivo – Londrina e PREPARA UEL comemoram aprovações

No início de janeiro, a cidade de Londrina contou com mais uma edição do Vestibafest, evento promovido pela Folha de Londrina em parceria com a Universidade Estadual de Londrina para divulgar a 1ª convocação do Vestibular UEL 2025. Na ocasião, estudantes, professores e familiares do Colégio Positivo – Londrina e PREPARA UEL comemoraram seus excelentes resultados em um dos vestibulares mais concorridos do estado e do país.





Os pais da Nicole Ferreira Royer, aprovada em Direito, também participaram dessa grande festa. “Estamos muito emocionados, megaorgulhosos e com a sensação de dever cumprido", relatou a mãe, Marlene Ferreira Royer. “O Colégio Positivo – Londrina colaborou muito com este momento, ficamos muito felizes e, agora, todas as mulheres lá de casa são UEL”, comemorou o pai, Douglas Royer.