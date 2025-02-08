Com DNA inovador, Copel investe no desenvolvimento tecnológico

Um dos projetos encabeçado pela companhia é voltado à prevenção de apagões em caso de eventos climáticos extremos

Inovação é uma das palavras mais importantes do momento porque inovar é fazer de uma maneira diferente, com um olhar estratégico para entender as necessidades e as oportunidades e encontrar uma nova forma de atuar, de estabelecer colaborações, gerar parcerias, produzir conhecimento e soluções para o mundo.





São todos esses pontos que marcam a trajetória de 70 anos da Copel (Companhia Paranaense de Energia), empresa que vem inovando e fazendo a diferença no que diz respeito à qualidade do atendimento aos clientes, à segurança dos colaboradores e aos jovens que estão em vias de ingressar no mercado de trabalho.





Diretor Comercial da Copel Distribuição, Júlio Omori explica que a companhia encabeça diversos projetos que visam à inovação e ao desenvolvimento tecnológico tanto internamente quanto em âmbito externo. Na visão do diretor, um dos fatores que ajudam a colocar em prática as metas traçadas são as parcerias de longa data com universidades e institutos, principalmente pela possibilidade de ultrapassar as barreiras institucionais e criar um ecossistema de inovação que envolva diversos entes.



