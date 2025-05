CS Invest, empresa de investimento, chega a Londrina

Importante em todos os aspectos da vida, a rapidez na tecnologia implantada pelo Tecnobank também é uma forma de economizar, visto que é possível fazer a comparação entre as taxas de juros do financiamento em vários bancos, o que ajuda o proprietário a tomar a decisão mais vantajosa e a ter uma liberdade econômica. “Você pode fazer uma pesquisa de mercado e ver qual instituição que te oferece o melhor crédito”, ressalta.

Antes, ao comprar um carro, por exemplo, o proprietário precisava percorrer diversas etapas até que a compra pudesse ser efetivada em um prazo que podia chegar a até 10 dias. “A Tecnobank veio com uma solução tecnológica que promove todo esse processo ao fazer a integração entre todas as pontas em 15 minutos”, destaca, complementando que a ligação envolve o comprador, o banco, a concessionária e até mesmo o Detran (Departamento de Trânsito) por meio de um software. Em menos de 24 horas, a partir da tomada de decisão de comprar o automóvel, o proprietário já pode sair dirigindo o veículo.

Dados ajudam a melhorar o score de crédito





Após alguns anos vivendo em São Paulo, o empresário retornou para Londrina, uma cidade que ele considera que está “pré-estruturada para receber grandes negócios”, característica que vem desde a sua fundação. Com elogios para a qualidade de vida e o acolhimento da cidade, não há como negar as origens de um bom "pé vermelho".





Com um olhar estratégico de quem está há anos no mercado, Santana está trazendo para Londrina a CS Invest, uma empresa que busca identificar as melhores oportunidades de negócio no mercado financeiro, imobiliário e tecnológico, norteando os investimentos com segurança e confiabilidade. “A CS Invest tem o radar ligado para procurar novas oportunidades de negócios”, afirma. O escritório abrirá as portas neste mês de fevereiro, no Edifício Torre Siena, na Avenida Ayrton Senna, 600, Gleba Palhano.





Ao fincar raízes ainda mais profundas em Londrina, a Tecnobank também já investe e participa na vida social e cultural do município. No ano passado, por meio de leis de incentivo, a empresa viabilizou recursos para o Hospital do Câncer de Londrina, Asilo São Vicente de Paulo e para a gravação do DVD do cantor Fer. “A gente procura prestigiar a nossa região”, garante.