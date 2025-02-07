Curso Positivo: ensino à distância para vestibulares apresenta excelentes resultados

Os resultados dos exames para ingressar nas Faculdades e Universidades mostraram que grande número de alunos se preparou de forma online e foram aprovados com excelentes colocações.

Os resultados dos vestibulares 2025 nas principais universidades demonstraram que os estudantes agora podem ser aprovados nos cursos superiores dos seus sonhos sem mudar de cidade para frequentar um bom curso preparatório para o vestibular. Tudo isto, graças à moderna tecnologia da comunicação que vem sendo utilizada na educação e, principalmente, no ensino pré-vestibular, que é uma modalidade de curso livre e, por isto, pode usar muito da criatividade e diferentes modalidades de recursos tecnológicos para buscar mais eficiência no ensino e aprendizado.

O Curso Positivo, por exemplo, considerado o mais tradicional e líder em aprovação nos vestibulares do Paraná, aprimorou muito o seu ensino à distância durante e após a pandemia, quando todas as escolas tiveram que interromper o seu ensino presencial. Neste caso, o Positivo saiu na frente e utilizou toda a experiência adquirida, desde a sua fundação, em 1972, quando foi a primeira escola do Paraná a ter seu canal interno de TV a cores e seus professores já ofereciam orientações e revisões em período contrário às aulas por meio da televisão. Também nos anos 80, foi um dos primeiros cursos preparatórios do Brasil a oferecer suas aulas em canal exclusivo da NET para os assinantes da TV a cabo, em Curitiba.

Agora o tradicional Curso Positivo, que já possui três sedes para o ensino presencial na capital do estado, localizadas no Centro, Vila Hauer e bairro Boa Vista, nas cidades de Ponta Grossa e em Joinville, no estado de Santa Catarina, possui alunos em mais de 300 municípios brasileiros que recebem aulas transmitidas diretamente Curitiba ou Joinville, ao vivo, ministradas pelos seus professores titulares, em condições de igualdade com os alunos que as assistem presencialmente. O material didático impresso é exclusivo do Positivo, que é reconhecido em todo o Brasil pela sua qualidade e atualidade, e é entregue diretamente na residência do aluno pelos Correios após a matrícula.



Com o benefício da tecnologia e muitos investimentos no aprimoramento de profissionais e materiais didáticos, agora todos os estudantes da região podem estudar no mais tradicional curso preparatório para os vestibulares do Paraná, sem mudar para a capital ou sair de casa.



Estudar em casa ou no local e hora que desejar e se preparar para o vestibular em condições de igualdade com os estudantes de Curitiba, Ponta Grossa ou Joinville é uma realidade que o Curso Positivo está trazendo para toda a região por meio do ensino online, com transmissão das aulas ao vivo e material didático impresso para o acompanhamento do aluno.



Alceu Gnoatto, diretor executivo da instituição, diz que “tudo isto traz uma nova realidade para o ensino que oferecemos. Investimos muito em tecnologia, construímos estúdios nas sedes, preparamos uma equipe de profissionais especializados na comunicação virtual e nos recursos digitais para dar suporte e apoio aos nossos professores. Estes trazem toda a experiência didática e o conhecimento das matérias e dos exames vestibulares. Hoje são mais de 80 professores em atenção especial aos nossos alunos, seja para as aulas ou para as revisões e assistência que também é oferecida de forma online. Tudo isto para que o aluno não fique com dúvidas e possa aprender de forma leve e suave, com confiança e segurança para enfrentar o vestibular”, afirmou o diretor executivo.

Para o Prof. Renato Ribas Vaz, diretor geral, sócio e um dos fundadores do Grupo Positivo, os resultados obtidos por centenas de alunos que estudaram online e chegaram com destaque nas aprovações em grandes Universidades e cursos muito concorridos demonstram a eficiência do ensino online. “Tivemos dezenas de alunos aprovados em cursos como Medicina, Odontologia, Direito e nas Engenharias. E o mais importante, em grandes instituições como a Universidade Federal do Paraná, Universidades Estaduais de Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Unioeste, e foram alunos que somente estudaram de forma online, sem sair da localidade em que moram. Utilizaram recursos como o POSIPLAY que é uma plataforma exclusiva, com aulas gravadas, revisões, resolução de testes, exercícios para a Redação e correção com orientação para elaboração de textos. São mais de 15 mil testes resolvidos pelos professores titulares do Positivo e que estão gravados à disposição dos alunos. Estes testes são verdadeiras aulas nas quais o aluno vê o conteúdo da matéria e a sua aplicação na prática para resolver questões”, afirma o diretor geral do Curso.

Na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, vão iniciar as aulas do curso extensivo, que é a preparação para o vestibular durante todo o ano de 2025. As aulas iniciam em Curitiba, Ponta Grossa de forma presencial e para todos os alunos que desejam fazer online em qualquer cidade ou região brasileira. No Paraná já são centenas de alunos de mais de 120 municípios que irão receber as aulas em casa, no trabalho ou onde estiverem, nas mesmas condições e com todos os recursos disponíveis para os estudantes que estiverem assistindo aulas presenciais na capital paranaense e nas cidades de Ponta Grossa ou Joinville, em Santa Catarina.

SERVIÇO:

Os estudantes interessados em se preparar para o vestibular podem obter mais informações ou se matricular no CURSO POSITIVO ONLINE acessando www.cursopositivo.com.br/extensivo .

