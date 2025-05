Com a Copel Mercado Livre, fatura das empresas fica até 35% mais barata

Assim como acontece com as famílias, quando se trata de uma empresa, os gastos precisam ser colocados na ponta do lápis, já que qualquer valor fora do orçamento pode representar uma dor de cabeça no final do mês. Com a Copel Mercado Livre , a previsibilidade é um dos principais diferenciais, visto que, do pequeno ao grande negócio, é possível contratar um serviço de fornecimento de energia com preços mais em conta. Assim, o cliente pode ter a certeza de que a fatura de energia não vai tirar o sono de ninguém.

Diretor da Copel Mercado Livre, Rodolfo Lima explica que a empresa faz parte do Grupo Copel (Companhia Paranaense de Energia), e é responsável pela comercialização de energia elétrica neste novo ambiente de negociação. Nesse formato, empresas de pequeno, médio e grande porte podem negociar a compra de energia da companhia com preços mais atrativos, atendimento personalizado e sob medida.

Todos os clientes que consomem um alto volume de energia e que estão conectados a uma rede de alta tensão podem migrar para o mercado livre. Normalmente, empresas com faturas a partir de R$5 mil, são aptas à migração.



Economia é a marca Copel



O primeiro grande benefício da compra de energia na Copel Mercado Livre é a economia, porque a fatura pode ficar até 35% mais barata no final do mês. Essa vantagem vem da abertura para negociações. Lima explica que outro ponto positivo é a previsibilidade de custos: “Conseguimos negociar um contrato por cinco ou dez anos, sendo que a empresa vai saber exatamente quanto vai gastar de energia em cada um dos meses”.

A marca é um dos principais diferenciais da Copel Mercado Livre, aponta o diretor, uma vez que a Copel é uma companhia que completou sete décadas de história e que tem uma relação de muita proximidade com o paranaense. Além disso, a energia comercializada é gerada em usinas próprias do Grupo Copel.



Personalizado e sob medida



O time de vendas da Copel Mercado Livre também é preparado para esclarecer ponto a ponto sobre o fornecimento de energia, desde a geração até a distribuição, e desenhar a melhor solução para cada consumidor. Esse trabalho vem da vontade de proporcionar a melhor experiência para o cliente ao passo em que desenvolve um serviço personalizado e sob medida para os usuários, atividade que envolve muita tecnologia e inovação.

Ao acessar o site da Copel Mercado Livre é possível simular uma estimativa de economia de energia com a migração. “Investimos bastante na automatização da jornada do cliente, então o primeiro contato até o faturamento é feito 100% digital”, ressalta o diretor. O resultado é um processo mais ágil, em que a demanda do cliente é resolvida de maneira rápida, assim como toda a fatura é detalhada para que ele entenda o valor final a ser pago.

Hoje, a Copel Mercado Livre soma mais de 1,5 mil clientes , estando entre as maiores comercializadoras do Brasil. “A expectativa é continuar crescendo e utilizando toda a força que a Copel tem não só no Paraná como em todo o país”, adianta Lima.



Respeito ao meio ambiente



Desde o ano passado, a Copel tem uma matriz energética 100% limpa e renovável, em que a energia vem das águas, dos ventos ou do sol. A meta foi batida antes do prazo e representa um passo muito importante na preocupação com o meio ambiente. Em sintonia com este compromisso, a Copel Mercado Livre oferta a seus clientes um certificado com validação internacional, chamado de I-REC. O documento garante que toda a energia utilizada na cadeia produtiva vem de fontes limpas e renováveis, e pode ser utilizado para neutralizar emissões de gases de efeito estufa no Programa GHG Protocol.

A busca por produtos sustentáveis é algo que vem crescendo ano após ano, tanto para as empresas que exportam para o exterior quanto para aquelas que têm o mercado nacional como destino. “Com esse certificado, o empresário pode colocar um selo verde no seu produto, o que acaba sendo um diferencial competitivo em diversos segmentos”, afirma.



Adeus às bandeiras tarifárias