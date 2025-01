Positivo obtém as melhores colocações em Medicina e cursos mais concorridos do vestibular da UFPR

Mais uma vez o vestibular da mais tradicional instituição de ensino superior do nosso estado, a Universidade Federal do Paraná, considerado o mais difícil e concorrido, demonstrou que a preparação do estudante é realmente o que faz a diferença e o sucesso da aprovação. Isto foi percebido na tarde desta sexta-feira, no campus de Ciências Agrárias, no bairro Juvevê, Curitiba, com a divulgação do resultado e o tradicional “banho de lama” que reuniu centenas de alunos e familiares para a festa da comemoração.





Para Renato Ribas Vaz, um dos professores mais experientes no ensino pré-vestibular em nosso país, diretor geral e um dos fundadores do CURSO POSITIVO, o resultado deste vestibular demonstrou claramente que “é a preparação, com o apoio da família e da escola, que leva o estudante a atingir o resultado da aprovação no curso desejado. Principalmente quando o curso desejado é o mais difícil e concorrido. Exemplo disso é o aluno André Luiz Barbian Júnior, que se preparou fazendo o ensino médio no Colégio Positivo e o Terceirão, no ano de 2020. Fez também um curso de revisão em 2022 e, em 2024, fez o Semiextensivo “Online” no Curso Positivo. Foi uma preparação intensa e continuada que levou o André a conquistar este ano o primeiro lugar no Curso de Medicina, o mais disputado e concorrido entre todos os oferecidos pela Federal”, afirmou o diretor fundador do Positivo.