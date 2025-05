Experiência presencial faz a diferença para o ensino à distância

No balanço efetuado este ano por muitas escolas de ensino médio e ensino superior, e também pelos cursos preparatórios, foi constatado um grande número de estudantes que optaram em se preparar por meio do ensino à distância, usufruindo de poder estudar em casa, no local do trabalho, ou até mesmo reunindo amigos em lugares de mais conforto e menos estresse que enfrentariam com trânsito, deslocamentos, lanches, refeições e, muitas vezes, tudo isto potencializando mais cansaço na maratona de estudos necessárias para a boa preparação. Os resultados apontaram muitas e excelentes aprovações conquistadas por alunos que se prepararam à distância.

Após o resultado dos vestibulares da maioria das Universidades e Faculdades paranaenses e em todo o Brasil, iniciam as aulas nas escolas de Ensino Médio e nos cursos preparatórios para os vestibulares, os chamados tradicionalmente de “Cursinhos”. Neste momento pais e estudantes procuram as opções que podem oferecer um bom ensino ou um reforço na preparação que os filhos estão recebendo nos colégios tradicionais em que estudam. Para os estudantes que já concluíram o ensino médio e não alcançaram êxito no vestibular, vale a experiência para iniciar uma nova maratona de estudos e aprimoramento, muitas vezes já sabendo onde foi que falhou para não ter conseguido a aprovação.

Alceu Gnoatto, Diretor Executivo do Curso Positivo, afirma que para oferecer a preparação para o vestibular à distância é necessária toda a experiência do ensino presencial, fato conquistado pela instituição com os 52 anos de liderança em aprovação.





Mas, ao optar pelo ensino online (a distância) é muito importante ficar atento à experiência que a instituição possui e, neste caso do ensino pré-vestibular, a vivência dos professores no ensino presencial é muito importante. Não bastam bons slides, resumos de matérias ou o uso de apresentações mirabolantes. O papel do professor e a estrutura de recursos didáticos e de tecnologia são fundamentais. Isto é o que apontou o Curso Positivo, o mais tradicional preparatório para o vestibular do Paraná e considerado o pré-vestibular mais importante do sul do país, ao comemorar o grande número de alunos que estudaram on-line e foram aprovados nos vestibulares de 2025.





Para o professor Alceu Gnoatto, diretor executivo do Curso Positivo e que atua na gestão do ensino pré-vestibular há mais de 40 anos, o papel do Professor e a sua experiência são fundamentais na comunicação necessária para o ensino on-line. “O professor de “Cursinho” como são conhecidos os professores de ensino pré-vestibular, são professores que são verdadeiros artistas, que fazem do conteúdo da matéria como se fossem roteiros de teatro e interpretação. Para um professor dar aulas em um curso preparatório ele precisa ter muito “domínio de palco”, domínio de voz e noções de comunicação para interpretar, criar histórias e ser capaz de contá-las, com entusiasmo e dramatização. Cada aula é uma história a ser contada, e nossos professores sempre fizeram isto com muito talento e conhecimento do conteúdo. Os professores do Curso Positivo sempre foram, acima de tudo, excelentes comunicadores, e agora entraram no universo digital que requer mais objetividade, clareza, didática e capacidade de síntese. Fomos a primeira escola do Paraná a ter um circuito interna de TV em cores, nos anos 1970, no qual os nossos professores gravavam suas aulas e faziam revisões dos principais pontos das matérias pela televisão. Isto é um aprendizado e uma experiência acumulada ao longo dos anos que já está presente no POSIPLAY – uma plataforma digital exclusiva do Curso Positivo para o apoio ao aprendizado do aluno, e que também se transfere para o ensino online. Nossas aulas são transmitidas ao vivo de Curitiba. Isto quer dizer que o Professor está oferecendo a mesma aula para o aluno presencial e para o aluno que está online. Tudo isto amparado pela tecnologia de comunicação de alta qualidade para sonorização, iluminação e performances de edição. Com isto, podemos chegar a todos os cantos do Brasil e, em especial, ao nosso estado do Paraná, oferecendo qualidade de ensino em busca da melhor preparação de nossos alunos e os melhores resultados de aprovação em qualquer vestibular”, afirmou Alceu Gnoatto.





O Curso Positivo está oferecendo de forma online, duas modalidades de cursos: o EXTENSIVO, que é a preparação com aulas durante todo o ano até os dias das provas da Universidade Federal do Paraná transmitidas ao vivo diretamente de Curitiba, e o SEMIEXTENSIVO, para estudantes que desejam fazer o vestibular no meio do ano, em especial para os vestibulares da ACAFE no estado de Santa Catarina.





SERVIÇO:





Para conhecer e saber mais sobre o CURSO POSITIVO ONLINE basta acessar www.cursopositivo.com.br/extensivo. Neste endereço o estudante pode também efetuar a sua matrícula e iniciar suas aulas. O material didático impresso é enviado pelos Correios diretamente para o endereço do aluno.