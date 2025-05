Curso Positivo amplia ensino pré-vestibular para online

Já contando com 52 anos de liderança no ensino pré-vestibular no Paraná e considerado o “DNA” da formação do Positivo que se tornou um dos maiores grupos educacionais do país, o Curso Positivo está apresentando a sua opção de ensino à distância para o ano de 2025.





Como fruto de toda a sua experiência na preparação de estudantes para enfrentarem o vestibular dos cursos e universidades mais difíceis e concorridas, o curso apresenta o “POSITIVO ONLINE”.





Esta opção de ensino, que já vem sendo testada há muitos anos pelo Curso Positivo, conta com o suporte de toda a sua consagrada metodologia de ensino, uma equipe de professores com grande experiência e um alto investimento em tecnologia.





É assim que Renato Ribas Vaz, diretor geral e um dos professores fundadores do grupo educacional, explica este novo passo da instituição: “Nós estamos abrindo uma grande oportunidade para os estudantes do ensino médio de todo o Paraná se prepararem em condições de igualdade com os estudantes da capital paranaense e de outros centros como Ponta Grossa ou Joinville, cidades em que temos nossas sedes e oferecemos o ensino presencial. Sabemos da dificuldade que muitas famílias têm de levar seus filhos para estudarem e se prepararem em outras cidades para fazer o vestibular desejado, pois implica em mais despesas em transporte, alimentação, moradia e ainda os fatores de segurança com o filho jovem adolescente, além do fato de que o curso online tem o menor preço da mensalidade, correspondendo a menos de 50% do curso presencial."





Renato ainda comenta que são fatores como este que incentivaram a abertura do curso online. "Queríamos chegar com o “online” no mesmo padrão de qualidade de ensino que leva a nossa marca. Agora qualquer estudante do Paraná ou de outros estados pode ser aluno do Curso Positivo e assistir as aulas ao vivo, transmitidas diretamente de nossas salas de aula em Curitiba, ou de Joinville para os estudantes que desejam fazer o vestibular das faculdades e universidades de Santa Catarina”, explica o diretor.