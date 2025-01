Rádio Alvorada e Londrina: 60 anos de fé em 90 anos de história

Ao celebrar seus 90 anos, Londrina reveste-se de orgulho por uma história construída com fé, trabalho e união, na qual a Rádio Alvorada ocupa um papel singular e essencial.





Fundada em 1964 por Dom Geraldo Fernandes, o primeiro arcebispo de Londrina, um verdadeiro pioneiro, que reconheceu no rádio um instrumento poderoso para espalhar a mensagem do Evangelho, não se limitando às paredes das igrejas, mas, viu na Rádio Alvorada uma ponte capaz de conectar a fé a milhares de lares através das ondas sonoras, alcançando os que estavam longe, os doentes, os trabalhadores rurais e aqueles que, por diversas razões, não podiam estar fisicamente presentes nas celebrações, nascendo então a emissora católica com a missão de ir além da comunicação, criada para ser uma voz que levasse esperança, consolo e a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, tornando-se uma companheira fiel no cotidiano da comunidade e da sociedade.





Seu sucessor, Dom Geraldo Magela Fernandes, soube acolher e fortalecer esse legado com a mesma paixão pastoral, visão moderna e dinâmica, ajustando a programação da Rádio Alvorada às exigências daquele tempo, em uma ferramenta viva de evangelização, capaz de dialogar com o mundo e os desafios da sociedade, e ao longo das décadas, a emissora construiu uma relação única com Londrina, por meio de conteúdos que misturam música sacra, reflexões espirituais e discussões relevantes sobre temas sociais e religiosos, tornando a rádio um espaço de diálogo e formação, sempre presente nos momentos mais difíceis da cidade, como crises e transformações sociais, palavras de conforto e renovação, e nos momentos de alegria, a voz que ecoava celebrações e corações.





Muito desse sucesso é fruto da atuação e a compreensão da importância na comunicação para a evangelização, e não podemos esquecer do catequista Dom Albano Cavallin que, em seu pastoreio, trouxe um olhar visionário, fortalecendo a presença da Rádio Alvorada como um canal indispensável para conectar a Igreja e o povo, onde em sua visão moderna permitiu que a emissora acompanhasse as mudanças dos tempos, mantendo-se relevante e próxima das pessoas. Ao recordar este pastor, aliás, vale destacar aqui também que foi ele quem “batizou” a rádio com o slogan “A catedral do Ar”.





E, por sua vez, também Dom Orlando Brandes, que trouxe um olhar profundamente missionário, enxergando na Rádio Alvorada um “altar itinerante”, onde a voz da Igreja podia ecoar sem limites, levar palavras de fé, consolo e serviço a todos os cantos, quebrando distâncias e barreiras.





Mais do que apenas transmitir informações, a Rádio Alvorada sempre teve o papel de inspirar e formar, carregando suas ondas mais do que palavras: levar valores que tocam vidas, reforçam a fraternidade e lembrar a cada ouvinte a importância da fé como força transformadora, e, ao longo de seus 60 anos, a rádio tornou-se um registro vivo da história de Londrina, acompanhando o crescimento da cidade e preservando sua memória coletiva.





A Rádio Alvorada também desempenha um papel crucial na integração entre gerações, onde avós, pais e filhos compartilham, ouvindo juntos a catedral do ar no campo ou em casa, momentos em que esse vínculo intergeracional fortalece a missão da rádio de manter viva a tradição da fé cristã, enquanto dialoga com os jovens sobre as realidades do mundo contemporâneo, e assim, transforma-se em um ponto de encontro entre o passado e o presente, sempre guiada pelos valores do Evangelho na ação do Espírito Santo.





Hoje, sob a liderança de Dom Geremias Steinmetz, mantém viva a missão de evangelizar, com sensibilidade pastoral e uma visão voltada para os desafios do mundo atual, guiando a Rádio Alvorada para responder às demandas de uma sociedade em constante mudança, sem jamais perder sua essência, sendo uma Igreja em saída como nos pede o Papa Francisco.





Portanto, a Rádio Alvorada mostra como a tradição e a inovação podem caminhar juntas, onde, em seus 60 anos de existência, a emissora vem se atualizando constantemente, com novas tecnologias, ampliando sua programação e alcançando ainda mais pessoas, sem se desviar de sua missão principal: evangelizar, ouvir e acolher, com o equilíbrio entre sua essência, continuando a ser um farol de esperança e fé, sendo luz a vida de Londrina e de todos que encontram em suas ondas uma mensagem de amor e inspiração.





Ao celebrar seus 60 anos de história junto aos 90 anos de Londrina, a Rádio Alvorada reafirma sua identidade, e muito mais do que uma emissora, é um veículo que une, inspira e transforma vidas, sempre com Jesus Cristo no centro, como o verdadeiro fundamento de sua mensagem e sua razão de existir. Assim, a Catedral do Ar, segue sendo não apenas uma voz no rádio, mas uma presença viva na história e no coração de Londrina.





Juarez Arnaldo Fernandes (JF). Consultor Empresarial, Membro do Conselho Fiscal da Rádio Alvorada.