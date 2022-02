4 técnicos estrangeiros que times brasileiros estão de olho

O Brasil é um dos países mais tradicionais no futebol e, durante sua história, a imensa maioria de treinadores de clubes nacionais foram brasileiros, muitos deles são ex-jogadores prestigiados. Nos últimos anos, as equipes começaram a buscar técnicos estrangeiros e alguns conquistaram seu espaço e fizeram valer as apostas.





Dois técnicos que se destacaram no Brasil nas últimas temporadas foram os portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira. No comando do Flamengo, em 2019, Jorge Jesus ganhou o Brasileirão e a Libertadores. Mesmo feito que conseguiu Abel Ferreira no comando do Palmeiras neste ano, além da Libertadores também de 2020.





Com a frequente demissão de técnicos em campeonatos nacionais, sempre ressurge o plano de trazer um técnico de fora para atualizar e diversificar as equipes e conseguir uma boa campanha.