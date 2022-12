A importância das boas práticas no ambiente de trabalho

Ter um olhar voltado para a saúde física e mental dos colaboradores está diretamente ligada à competitividade das empresas

Outro fator importante é que, segundo a International Stress Management Association (ISMA-BR), o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pelo burnout. “É de extrema importância a construção de um ambiente de trabalho organizado, com processos claros, comunicação assertiva e empática, reconhecimento e valorização das pessoas , lideranças humanizadas e constantemente capacitadas para liderar, acolher, encaminhar e monitorar as pessoas que apresentam algum adoecimento mental”, afirma Kátia Ferreira, consultora do Sesi Paraná, instituição que oferta ações relacionadas à saúde mental para apoiar as indústrias.

Esse é apenas um dos indícios da importância do olhar à saúde mental dos colaboradores . As empresas precisarão cada vez mais oferecer condições melhores e mais atrativas de trabalho para atrair e reter talentos . Ter diagnósticos organizacionais em dia, como pesquisas de clima, será importante, pois não é possível tratar o que não se conhece. Possibilitar que gestores e colaboradores tenham canais de comunicação sempre abertos também é fundamental.

O que fazem as boas empresas para se trabalhar

Desde 2019 o Sesi Paraná, em parceria com a consultoria Great Place to Work (GPTW), promove o Troféu Sesi de Melhores Práticas em Segurança, Saúde e Bem-estar. O objetivo é reconhecer, divulgar e incentivar as melhores práticas realizadas por indústrias paranaenses.





Na primeira fase, as indústrias interessadas convidam seus funcionários a participarem da pesquisa de clima Great Place do Work. Aquelas que atingirem 70 pontos ou mais recebem o selo GPTW como um excelente lugar para trabalhar.





Após essa certificação, as empresas estarão elegíveis para realizar a segunda etapa: um questionário sobre saúde, segurança e promoção da saúde aplicado pelo Sesi no Paraná. Aquelas que atingirem 70 pontos ou mais recebem o Selo Troféu Sesi reconhecendo que o ambiente organizacional tem as melhores práticas em segurança, saúde e bem-estar.





Com as duas notas, as indústrias concorrerão ao Troféu Sesi, que premia as três melhores colocadas na classificação geral por porte, considerando micro e pequeno, médio e grande.





Na edição do ano passado, 47 empresas no Paraná foram certificadas com o Selo Troféu Sesi. Entre as empresas que foram certificadas:





• em 98% delas, os líderes se envolveram nas ações de promoção à saúde e permitem a participação de suas equipes;

• 85% realizaram ações de saúde referentes aos afastamentos por doença.



• 85% dos colaboradores dessas empresas que durante a pandemia da Covid-19 precisaram contar com alguma assistência relacionada à saúde mental, tiveram apoio da empresa.



• 81% das empresas oferecem estrutura que favorece a prática de atividade física durante o deslocamento.



• 79% capacitam equipes de RH para atuarem de forma mais adequada no processo de inclusão, retenção e desenvolvimento das pessoas com deficiência.



• 72% ofereceram incentivo e ou orientações com relação aos cuidados com a alimentação em casa durante o trabalho remoto.



• 65% ofereceram materiais ou fizeram campanhas sobre como prevenir ou tratar as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) com incentivo ao autocuidado.