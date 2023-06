Abertas as inscrições para a quarta edição do IntegraQM, em Londrina

Neste ano, programação voltada para empresas do setor de Químico e Materiais será presencial, no Centro de Eventos do Aurora Shopping

Estão abertas as inscrições para o IntegraQM, evento de inovação do setor de Químico e Materiais, que será realizado nos dias 21 e 22 de junho, no Centro de Eventos do Aurora Shopping, em Londrina. O objetivo é promover a interação entre empresas, instituições, universidades, profissionais e pesquisadores e fomentar discussões sobre inovação, futuro da indústria, tendências, transformação digital, gestão e liderança no setor. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site.







A programação terá dois dias de conteúdos, no período da manhã, além de uma rodada de conexões, que será promovida às 14h do dia 21 de junho e envolverá 40 empresas. As atividades serão abertas com a palestra magna “O futuro dos negócios e os negócios do futuro”, do professor da Fundação Dom Cabral e um dos principais futuristas brasileiros, Luiz Candreva.





Na seqüência, o diretor de desenvolvimento produtivo, comércio exterior e inovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), José Luís Pinho Leite Gordon, falará sobre “Inovação aplicada à indústria química brasileira”.





A manhã será encerrada com o painel “Laboratório Aberto: o que é?”, que terá a participação de especialistas do Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, de São Leopoldo (RS); do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros (Piep), de Guimarães, Portugal; da Governança das Instituições de Ensino Superior de Londrina; e do curso de Engenharia de Materiais, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Londrina.

O segundo dia, 22 de junho, começa com os painéis “Insights, tendências e inovações em embalagens”, com a participação de representantes da Amcor Flexibles Packaging e dos grupos Midiograf e Indusbello Company; e “Sustentabilidade, inovação e design como pilares da internacionalização”, com integrantes do Think Plastic Brazil, do Instituto Nacional do Plástico (INP), do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros (Piep), de Portugal, e do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex).





O evento será encerrado com a palestra “Química do futuro: a influência das tendências e ameaças no desenvolvimento da indústria química”, da diretora de economia da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Fátima Giovana Coviello Ferreira.





A última edição do IntegraQM teve cerca de 700 participantes de vários estados brasileiros, entre presencial e on-line. De acordo com o consultor do Sebrae/PR, Heverson Feliciano, o setor de Químico e Materiais está entre as áreas estratégicas com maior potencial de inovação e desenvolvimento para Londrina e região.





“É um setor muito abrangente. Estamos falando das indústrias de cosméticos, fertilizantes, biotecnologia, novos materiais, plásticos, aplicações com nanotecnologia. Vamos englobar diversos assuntos no evento e mostrar a importância do setor para a criação de tecnologias em vários segmentos da economia”, cita.





Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, o IntegraQM é um dos principais eventos do ano, pela relevância do setor e os ativos que a região possui em termos de indústrias e de formação de mão de obra.





“Temos várias empresas da área de Químico e Materiais de grande relevância para o norte do Paraná, o Paraná e o Brasil”, destaca.





O presidente do Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas no Norte do Paraná (SinqfarNP), Allan Gomes Guimarães, ressalta a importância e a organização do IntegraQM, planejado para atender as demandas dos empresários que desejam se atualizar sobre o futuro da indústria.





“Nesta edição, teremos a participação do BNDES, o que nos interessa para aproveitarmos as linhas de financiamento para o desenvolvimento das nossas indústrias”, pontua.





O presidente do Integra, governança de Químico e Materiais em Londrina, Odirlei Florêncio, diz que a organização buscou contemplar na programação tudo o que está em evidência em termos de tecnologia e inovação, assim como ofertar novas oportunidades de negócios, com o propósito de fomentar o desenvolvimento do setor por meio da conexão entre vários atores.





“Também teremos a rodada para promover a troca de experiências e fomentar novos negócios”, lembra.





O Centro de Eventos do Aurora Shopping fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 400, Gleba Palhano, em Londrina.